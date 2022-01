Verzocktes Vermögen – Sie gewann bei der «Millionenshow» – heute ist davon nichts mehr da

Dort erzählte die 65-Jährige, dass sie bereits 2005 in der « Millionenshow » , dem österreichischen Pendant zu « Wer wird Millionär », eine Million Euro gewonnen hat. Doch davon blieb nichts mehr übrig.

Die österreichische Schriftstellerin und Lokalpolitikerin Elfriede Awadalla war vor 17 Jahren Millionärin – heute bleibt der 65-Jährigen nichts davon. Awadalla gewann 2005 eine Million Euro in der « Millionenshow » , dem österreichischen Pendant zu « Wer wird Millionär » . Doch aufgrund unglücklicher Investitionen und aufwändiger Renovierungsarbeiten einer neu erworbenen Wohnung in Wien verlor Awadalla alles. «Es ist nichts mehr da», sagt die Frau.

Das Haus, das sie 1998 ohne Geld kaufte, musste sie 2005 abzahlen. «In dem Haus war ein Bordell. Als die alte Eigentümerin starb, wollte der Bordellbesitzer das Haus kaufen. Das ging überhaupt nicht. Also habe ich eine Finanzierung zusammengekratzt, das Haus hat ca. 300'000 Euro gekostet », erklärt sie. Hinzu kam dann die Sanierung der Liegenschaft: weitere 200'000 Euro.

Für ihre Wohnung muss sie jetzt Miete bezahlen

Vor elf Jahren traf El Awadalla – so ihr Name als Autorin – einen Entscheid, den sie heute wohl bitter bereut: Sie schenkte ihrem Sohn ihr Haus. Prompt versuchte der Mann seine Mutter aus ihrer Wohnung zu jagen. Der Konflikt landete vor Gericht. Gewonnen hat Awadallas Sohn zwar nicht, aber die Mutter muss heute 800 Euro Miete zahlen. « Er ist einfach ein Trottel » , sagt die Frau aus Wien zur « Bild » -Zeitung.

Zuvor hatte die Frau auch viel Geld w e gen e ine s desaströsen Deal s verloren: Sie übernahm ein en Buchverlag namens « A-Uhudl » . Nach zwei Jahren gab sie das Projekt auf – inzwischen blieben Awadalla nur noch 300'000 Euro übrig. Diese s Geld steckte sie in d ie Renovierung vom Haus ihres Mannes Christian in Südtirol – d amit war d ie Million weg.

Nach verzockter Million muss sie von ihrer Rente leben

Elfriede Awadalla gibt aber nicht auf. Am Dienstag nahm sie in der Sendung « Gipfel der Quizgiganten » teil. Sie hatte sich einen « souveränen Durchgang » erhofft, doch an den Fragen von Johannes Kerner, Günther Jauch und Guido Cantz kam sie nicht vorbei.