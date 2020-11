Auf dem Instagram-Kanal «Swiss Media Too» posten Journalistinnen über sexistische Erfahrungen, die sie in der Medienbranche gemacht haben. Ins Leben gerufen wurde der Account aufgrund der Enthüllungen rund um RTS. Mittlerweile hat «Swiss Media Too» bereits über 5000 Follower. Laut der RTS-Sendung «Mise au Point» wurden Auszüge davon in den Gängen der RTS-Büros aufgehängt.

«Hast du dieses Wochenende gebumst? Man sieht dir an, dass du es liebst zu bumsen.» (Ein Journalist zu einer Kollegin an einem Montagmorgen)

«Nur zu! Ich arbeite seit 25 Jahren in dieser Firma. Ich mach, was ich will hier.» (Ein Radioproduzent, nachdem eine Angestellte sich ans HR wenden wollte)

Marchand wusste von den Vorwürfen

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand hatte behauptet, von den konkreten Übergriffen während seiner Zeit im Amt nichts gewusst zu haben. Der «Tages-Anzeiger» berichtete jedoch am Donnerstag, dass Marchand von den Übergriffen gewusst hatte. Mehrere Briefe gingen an den RTS-Direktor, die die Fälle konkret beschrieben. Die Mitarbeiter, die sich in den Briefen an den Generaldirektor wandten, wurden nie angehört.