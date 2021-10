Schlägerei vor Olma – «Sie gingen zu sechst auf mich los – und niemand half mir»

Am Freitagabend wurde J.N.* in St. Gallen von einer Gruppe Gleichaltriger angesprochen und angegriffen.

J.N.* (26) war am Freitagabend alleine unterwegs und wollte nur um die Ecke ein Schnitzelbrot holen. Dabei sei er noch kurz an der Olma vorbeigelaufen, um zu sehen, was da noch läuft, denn er wohne gleich in der Nähe, wie er zu 20 Minuten sagte. Als er um 23.15 Uhr über den grossen Parkplatz vor der Olma spazierte, wurde er von einer Gruppe von sechs etwa Gleichaltrigen angesprochen, worauf die Situation schnell eskalierte.