Sabrina Kvist Jensen: «Sie glaubte, dass Christian Eriksen gestorben sei»

Eriksen-Freundin schockiert : «Sie glaubte, dass er gestorben sei»

Es war ein Schock, als Dänemark-Star Christian Eriksen zusammensackte und wiederbelebt werden musste. Seine Freundin Sabrina Kvist Jensen dachte, sie hätte ihn schon verloren.

1 / 4 Die Freundin von Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, ist völlig in Tränen aufgelöst. Sie ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass der Vater ihrer Kinder nicht mehr leben würde. Doch die Team-Kollegen Simon Kjaer und Goalie Kasper Schmeichel gaben ihr Hoffnung, als sie ihr mitteilten, dass er atmet. imago images/Ritzau Scanpix Simon Kjaer reagierte sofort und handelte in dieser Extrem-Situation genau richtig. imago images/Ritzau Scanpix Die Mitspieler des 29-jährigen Eriksen bildeten einen Sichtschutz, um den bewusstlosen Star zu verdecken, während er von den Ärzten zurück ins Leben geholt wird. imago images/Ritzau Scanpix

Darum gehts Beim EM-Spiel brach Dänemark-Star Christian Eriksen zusammen.

Seine Freundin im Stadion dachte, er sei gestorben.

Dänemark-Captain Simon Kjaer und Goalie Kasper Schmeichel nahmen ihr die Angst und standen ihr bei.

Eriksen wurde noch im Stadion wiederbelebt.

Sein aktueller Gesundheitszustand sei soweit stabil.

Am Samstag hielt die Welt den Atem an. Millionen Fussball-Fans sahen, wie Christian Eriksen ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging. Bewusstlos lag er da. Seine Mitspieler standen unter Schock und dann eilte auch schon der Notarzt aufs Feld, der, da er keinen Herzschlag fand, mit der Herzdruckmassage die Wiederbelebung einleitete. Auch ein Defibrillator kam zum Einsatz. Dies bestätigte der Teamarzt Martin Boesen am Sonntag.

Den Spielern und Zuschauerinnen und Zuschauern stand der Schreck ins Gesicht geschrieben. Alle bangten um das Leben des 29-Jährigen. Traumatische Momente für alle – aber insbesondere für seine Freundin Sabrina Kvist Jensen, die sich in der Zwischenzeit ihren Weg auf das Spielfeld gebahnt hatte, um ihren Christian bei Seite zu stehen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Erst vor einem halben Jahr wurde der Inter-Legionär zum zweiten Mal Vater.



Die Regie zeigte die in Tränen aufgelöste Frau. Dänemarks-Captain und im Netz gefeierter Held Simon Kjaer und Goalie Kasper Schmeichel versuchten, sie zu beruhigen. Die weiteren Dänemark-Stars bildeten eine menschliche Mauer um ihren Kollegen, damit die TV-Kameras die dramatischen Momente der Wiederbelebung nicht einfangen konnten.

Eriksen musste reanimiert werden. SRF

«Sie glaubte tatsächlich, dass er gestorben sei»

Jetzt ist durchgesickert, worum es im Gespräch ging. Peter Schmeichel, Goalie-Legende und Vater von Kasper, verriet gegenüber der BBC: «Mein Sohn Kasper rannte zu ihr rüber und ich habe natürlich gestern Abend mit ihm gesprochen. Er ging rüber und sagte, dass Christian atmet. Sie glaubte tatsächlich, dass er gestorben sei.»

Die beiden Kinder waren nicht mit im Stadion.

Christian Eriksen wachte wieder auf. Er sprach zu seinen Team-Kollegen Kjaer und Schmeichel, welche zuvor neben ihm gestanden hatten und in unmittelbarer Nähe den Moment miterlebten, in dem die Ärzte ihren Mitspieler wieder ins Leben zurückgeholt hatten. All dies blieb den TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern und auch den Stadionbesucherinnen und Stadionbesuchern der gegenüberliegenden Tribüne – darunter Sabrina Kvist Jensen – verborgen. Erst nach dem Abtransport aus dem Stadion drangen nach und nach die ermutigenden Nachrichten durch, dass Eriksen in stabilem Zustand und bei Bewusstsein sei. Mittlerweile sind diese guten Nachrichten bestätigt.

Eriksen meldete sich tatsächlich noch am Abend aus dem Spital bei seinem Team und bat sie, das Spiel fortzusetzen. Am Montag sprach der Inter-Star mit einer italienischen Zeitung und sagte: «Danke an alle, ich werde nicht aufgeben.» Und: «Ich fühle mich jetzt besser – aber ich möchte verstehen, was passiert ist.»

Eriksen brach einfach zusammen. SRF

Finnland gewinnt 1:0

Der Spielmacher war in Minute 43 beim Spielstand von 0:0 kollabiert. Nach einer langen Unterbrechung spielten die beiden Teams die Partie zur Verwunderung aller zu Ende. Finnland gewann gegen die offensichtlich mitgenommenen Dänen mit 1:0.



My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!