Sie glaubte Trump, Verschwörern und ihrer Kirche – Tochter (17) tot

Die Tochter von Carole Davis steckt sich mit dem Coronavirus an. Sie stirbt – auch wegen den Überzeugungen ihrer Mutter.

von Ann Guenter

1 / 3 Carsyn mit ihrer Mutter. Auch als ihre Tochter wegen Covid-19 im Sterben lag, bewarb Carole die Webseite «dontmaskourkids.com» («Keine Masken für unsere Kinder»). GoFundme Carsyn war gesundheitlich schwer vorbelastet, hatte schon in jungen Jahren unter anderem mit Krebs und einer seltenen Autoimmunkrankheit zu kämpfen. GoFundme «Ihre Freundlichkeit, ihr gebendes Herz und süsses Lachen waren ein Segen für jeden, der sie traf», heisst es auf der GoFundMe-Seite über Carsyn Leigh Davis. GoFundme

Darum gehts Carsyn Davis erlag ihrer Covid-19-Erkrankung.

Sie steckte sich nach einem Kirchenfest an.

Sie bekam Medizin, die der US-Präsident empfahl.

Ihre Mutter glaubte Impfgegnern und Verschwörungstheorien, aber nicht an den Schutz von Masken oder den Empfehlungen der Ärzte.

Der Tod von Carsyn Leigh Davis zwei Tage nach ihrem 17. Geburtstag gibt nicht nur in Fort Myers, Florida, zu reden. Der Teenager war am 23. Juni an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Carsyn galt damals als das bislang jüngste Coronaopfer ihres Bezirkes.

Davis war gesundheitlich schwer vorbelastet, hatte schon in jungen Jahren unter anderem mit Krebs und einer seltenen Autoimmunkrankheit zu kämpfen. Grund genug, das Mädchen rigoros vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, würde man meinen: Maskentragen, Social Distancing, meiden von Menschenmengen.

Von Trump angepriesen

Stattdessen nahm die aus einer Familie fundamentalistisch angehauchter Christen stammende Davis am 10. Juni an einer Party ihrer Kirche teil. «Sie trug keine Maske, auf Abstand wurde nicht geachtet», heisst es im Obduktionsbericht. Drei Tage später traten erste Krankheitssymptome auf. Carsyns Mutter Carole Davis, eine gelernte Krankenschwester, tat dies zunächst als Erkältung ab.

Als diese nicht abklang, gab Mutter Carole ihrer Tochter in Eigenregie das Antibiotikum Azithromyzin. Das Medikament, auch unter Zithromax bekannt, war anfangs von US-Präsident Donald Trump als Prophylaxe gegen das neue Coronavirus angepriesen worden. Doch Carsyns Zustand verschlechterte sich weiter.

An Grossvaters Atemgerät angeschlossen

Schliesslich verabreichte ihr die Mutter am 19. Juni das Malariamedikament Hydroxychloroquine, ein ebenfalls von Trump über den Klee gelobtes Medikament im Kampf gegen die Viruserkrankung. Seine Wirksamkeit bei Covid-19 wurde wissenschaftlich nie belegt, statt dessen warnten Ärzte vor schweren Herzrhythmusstörungen als Nebeneffekt bei der Einnahme.

Mehr noch: Vier Tage, bevor Carsyn Leigh Davis daheim Hydroxychloroquine einnahm, hatte die amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA dem Mittel die Notfall-Genehmigung für Covid-19-Patienten entzogen. Da der Teenager zunehmend an Atemproblemen litt, schloss ihre Mutter das Mädchen an das Beatmungsgerät des Grossvaters an. Offensichtlich war sie voll und ganz von ihren Fähigkeiten als Krankenschwester überzeugt.

Ärger über die Ärzte und «neue Studien›»

Als ihre Tochter schliesslich «ganz grau» aussah, brachte Carole Davis sie ins Spital. Hier wurde das Mädchen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Mutter verlangte von den Ärzten, sie sollen Carsyn höhere Dosen von Hydroxychloroquine geben.

Als die sich weigerten, machte sie ihrem Ärger auf Twitter Luft: «Die Ärzte weigern sich, ihr mehr davon zu geben und zitieren ‹neue Studien›, wonach es nutzlos oder sogar schädlich sei. Das regt mich enorm auf, denn ihr wisst ja, was ich darüber denke.» Als die Ärzte das Mädchen künstlich beatmen wollten, verweigerten die Eltern das. Zwei Tage später war ihre Tochter Carsyn tot.

«Keine Masken für unsere Kinder»

Womöglich lag es an Carsyns Alter, dass Rebekah Jones auf das junge Coronaopfer aufmerksam wurde. Die Datenanalystin betreibt die Website «Florida COVID Victims» und begann, sich eingehend mit dem Fall und schliesslich mit Carsyns Mutter Carole zu beschäftigen.

Unter anderem entdeckte sie in den sozialen Medien mehrere Posts von Carole, die zeigten, dass diese nicht nur überzeugte Impfgegnerin war, sondern Verschwörungstheorien wissenschaftlichen Erkenntnisse und Forschung vorzog, wie die Verschwörungssekte QAnon gerne verbreitet. US-Präsident Trumps Ratschläge über die geeigneten Medikamente gegen das Coronavirus verteidigte sie leidenschaftlich. Selbst die Erkrankung ihrer Tochter führte zu keinem Sinneswandel. Am Tag vor Carsyns Tod bewarb Mutter Carole die Webseite «dontmaskourkids.com» («Keine Masken für unsere Kinder»).

Spenden für die Mutter

Carsyns Schicksal hat viele Amerikaner aufgewühlt. «Sie starb, weil die Leute, denen sie vertraute, sie belogen», heisst es in einem Meinungsstück des «Miami Herald». In den sozialen Medien fordern nicht wenige, die Polizei solle sich einschalten und wegen fahrlässiger Tötung ermitteln. Carole Davis erhielt so viele Anfeindungen und Drohungen, dass sie schliesslich ihren Facebookaccount deaktivierte.