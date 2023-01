Bezirksgericht Zürich: Sie griffen VBZ-Kontrolleure mit Glasflaschen an

Nun sprechen die drei Verteidiger. Der Anwalt des Hauptbeschuldigten fordert einen Freispruch. Sein Mandant sei von der Langstrasse her gekommen und habe am Limmatplatz gesehen, wie ein VBZ-Beamter (und Thaiboxer) zwei Personen auf den Boden drückte. Er schlug ihm deshalb die Flasche auf den Kopf. «Es war Notwehrhilfe», so der Anwalt, «verhältnismässig und legitim». Sein Mandant sei angetrunken gewesen.