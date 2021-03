Die Blumen und Kerzen, die Marcel S. bei der Urnennische seiner Mutter am Friedhof Sihlfeld hinterlassen hat, wurden kürzlich weggeräumt.

Doch als er kürzlich wieder nach dem Rechten schauen wollte, seien die Blumenkistchen und Laternen nicht mehr da gewesen. «Sie haben den Grabschmuck meiner Mutter einfach entsorgt. Auch bei den anderen Grabnischen war alles leergeräumt. Das hat mich schon sehr verwundert», so S.

Dass kürzlich der Grabschmuck nun komplett entfernt wurde, mache ihn zusätzlich traurig. «Man hätte die Angehörigen mit einem Plakat darüber informieren können», findet S. So hätte er seine Sachen wenigstens mit nach Hause nehmen können.

Grabschmuck bei Urnennischen nicht vorgesehen

Wie es bei der Stadt Zürich auf Anfrage heisst, wurden altes Tannenkries, verwelkte Blumen sowie abgebrannte Kerzen am ganzen Friedhof Sihlfeld entfernt. «Das machen wir jedes Jahr so», sagt Sprecher Lukas Wigger.

Nicht toleriert werden hingegen bleibende oder feste Installationen wie Laternen, Aufbauten oder Bepflanzungen in Schalen sowie übermässige Dekorationen, so Wigger. «Angehörige, die aufwändigeren Grabschmuck, also mehr als Blumen und Grabkerzen, hinterlegen möchten, müssen sich für ein Urnen- oder Familiengrab entscheiden.»