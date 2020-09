Viele Diebstähle in Hofläden«Sie haben die Kasse samt Tisch gestohlen»

In den letzten Wochen kam es in der Region Fürstenland zuhauf zu Einbrüchen in Hofläden. Die Polizei warnt Lädelibetreiber. Diese nerven sich über die vermehrten Diebstähle.

1 / 10 Im Burelade in Niederglatt SG wurde kürzlich eingebrochen. Alois Schilliger Da die Kasse auf den Tisch geschraubt war … Alois Schilliger … haben die Diebe den gesamten Tisch aus dem Laden getragen. Alois Schilliger

Darum gehts Im Kanton St. Gallen wurde in den letzten Wochen vermehrt in Hoflädeli eingebrochen.

Für die Betroffenen ist das mühsam.

Die Polizei warnt vor Dieben.

Würste im Wert von mehreren Hundert Franken, tägliche Verluste von 20 Franken, Tageseinnahmen von 300 Franken gestohlen – Bauern mit Hofladen in der Region Fürstenland wissen einiges über Diebstähle in letzter Zeit zu berichten und sind frustriert. Die Polizei warnte kürzlich in einer Medienmitteilung über die Häufung von Einbrüchen. «Es waren 15 Einbrüche in 6 Wochen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Gerade in der Region Fürstenland an der Grenze zum Kanton Thurgau seien die Taten vermehrt vorgekommen. Dabei sei Bargeld von mehreren Tausend Franken gestohlen worden. «Es wird vermutet, dass die Täterschaft in den Nachtstunden mit einem Fahrzeug gezielt Hofläden mit frei stehenden Kassen aufsucht», heisst es bei der Polizei.

«Es verleidet mir langsam»

Alois Schilliger (36) ist der Besitzer eines Hofladens in Niederglatt SG, in dem kürzlich eingebrochen wurde «Die Kasse ist an einem circa 40 Kilogramm schweren Tisch angeschraubt», so Schilliger. Am nächsten Morgen sei nicht nur die Kasse mit den Tageseinnahmen von 300 Franken, sondern gleich der ganze Tisch weg gewesen. «Die Polizei fand den Tisch später in einem Gebüsch», so der 36-Jährige. Der Laden befinde sich in einem Container mit einer sehr engen Tür. «Da mussten sich die Einbrecher sehr bemühen», sagt Schilliger.

Ein weiterer Hofladenbesitzer aus der Region nervt sich: «Es verleidet mir langsam». Er begründet dies damit, dass er pro Tag mit etwa 20 Franken rechnen müsse, die in der Kasse fehlen. Den Hofladen aufgeben sei aber noch kein Thema. «Meine Kunden schätzen die direkte Vertriebsform», sagt er.

Im Hofladen Zähnler in Waldkirch SG sind vor ein paar Monaten auch Produkte gestohlen worden. Bruno Zähnler (50) schliesst den Laden seither früher und richtete die digitale Bezahlmöglichkeit via Twint ein.

Wurstdiebe gefasst

Bei Landwirt Peter Schmid (40) in Rossrüti SG sind im Juni Würste im Wert von 300 Franken gestohlen worden. Immerhin: Die Diebe wurden gefasst. «Die Täter brachen am gleichen Tag noch in einen anderen Laden ein, der eine Überwachungskamera hatte», sagt der 40-Jährige. Die Polizei habe das Nummernschild des Autos erkennen können und fand das Auto noch am gleichen Abend in Wil SG mit dem Diebesgut.