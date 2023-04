Hassrede: Elon Musk bezichtigt BBC-Reporter der Lüge

In Bezug auf die Zunahme von Hassrede bezichtigte Musk den Moderator der Lüge.

Am Mittwoch gab Elon Musk einem BBC-Reporter ein spontanes Interview.

Der Twitter-Chef Elon Musk hat am Mittwoch einen BBC-Reporter der Lüge bezichtigt, als es um die Frage ging, ob Hassrede im sozialen Netzwerk zugenommen hat. Musk wurde in einem BBC-Interview vom US-amerikanischen Tech-Journalisten James Clayton gefragt, wie er auf die Behauptung reagieren würde, dass es bei Twitter nicht genügend Mitarbeiter gibt, um die Zunahme von Hassinhalten zu kontrollieren.

Musk forderte den Reporter auf, ihm Beispiele für solche Inhalte zu nennen. Als Clayton dies ablehnte, beschuldigte Musk ihn, eine «falsche» Behauptung zu verbreiten. «Von welcher Hassrede sprechen Sie? Ich meine, Sie benutzen Twitter. Sehen Sie eine Zunahme von Hassreden? Nur eine persönliche Anekdote? Ich sehe nichts», so Musk.

BBC-Reporter wurde nicht konkret

Darüber hinaus wurde Musk auf die grosse Entlassungswelle bei Twitter angesprochen. Demnach hat Twitter nur noch etwa 1500 Mitarbeiter, zuvor waren es knapp 8000. Schon in einem ersten Schritt liess Tech-Milliardär Musk die Mitarbeiterzahl in etwa halbieren. Es sei «schmerzhaft» gewesen, so viele Leute zu entlassen, aber ohne radikale Sparmassnahmen habe Twitter nur «vier Monate zu leben» gehabt, sagte Musk.