Petkovic rechnet mit Verband ab - «Sie haben Fragezeichen gesetzt, ob ich noch der richtige Nati-Trainer bin»

Vladimir Petkovic beklagt sich in einem Interview über fehlendes Vertrauen von Seiten des SFV während seiner Zeit als Schweizer Nationaltrainer.

1 / 5 Vladimir Petkovic findet kritische Töne über den SFV. AFP Der 58-Jährige ist der erfolgreichste Nati-Trainer aller Zeiten. Getty Images Dennoch musste er immer wieder Kritik einstecken. Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Vladimir Petkovic äussert sich in einem Interview über seine Zeit als Nati-Trainer.

Der 58-Jährige nennt dabei aufkommendes Misstrauen beim SFV als einen der Gründe für seinen Abgang.

Besonders die Diskussionen nach dem verlorenen EM-Spiel gegen Italien konnte er nicht nachvollziehen.

Am Samstagabend versucht Vladimir mit Girondins Bordeaux beim Auswärtsspiel in St. Etienne endlich seinen ersten Sieg bei seinem neuen Arbeitgeber einzufahren. Bereits im Vorfeld der Partie sprach der langjährige Schweizer Nati-Trainer in einem Interview mit CH-Media über die Gründe für seinen Abgang beim SFV und fand dabei kritische Töne über den Verband und beklagte sich über fehlende Anerkennung.

Petkovic sprach dabei in erster Linie über fehlende Unterstützung nach der 0:3-Pleite gegen Italien an der EM: «Nach dem Spiel habe ich mitbekommen, dass in unserem Gremium schnell negative Stimmen aufgekommen sind. Sie haben schon ein Fragezeichen gesetzt, ob ich noch der richtige Nationaltrainer bin. Das konnte ich schwer akzeptieren.»

Verfrühte Diskussionen und fehlende Anerkennung

Der 58-Jährige spricht davon, dass beim Verband nach dem Italien-Spiel bereits über die Zukunft nach der EM beraten wurde: «Es gab schon Sitzungen in Bern, um zu diskutieren, was mit der Nationalmannschaft passieren würde. Aber das war nicht der Zeitpunkt für solche Diskussionen. Es war das zweite Spiel im Turnier, alles war noch möglich. Das habe ich nicht verstanden.»

Auf die Frage, ob Petkovic für seine Arbeit als Nati-Trainer Anerkennung vermisst habe, antwortet er dezidiert und meint: «Vermisst ist das falsche Wort – weil ich sie ja nie gewohnt war. Aber ich hatte das Glück, diese Gefühle in Italien zu bekommen, wenn ich mal in Rom oder sonst wo war».

«Es ist häufig nur um eine einzige Person gegangen – um mich»

Den heutigen Bordeaux-Coach stört es, dass «von einigen Medien vieles manipuliert war» und dies grossen Einfluss auf seine Arbeit gehabt habe. «Oft – zu oft! – stand nicht die Nationalmannschaft im Mittelpunkt. Ich dachte oft, es geht um das Land, um etwas Nationales, ein Gemeinschaftsgefühl. Aber das war nicht so. Es ist häufig nur um eine einzige Person gegangen – um mich.»

Trotz einiger kritischen Aspekte wolle Petkovic seine Zeit als Nati-Trainer aber keineswegs missen. «Ich verspüre einen gewissen Stolz darüber, was ich in diesen sieben Jahren ausgelöst habe. Unsere Resultate und unsere Entwicklung, das sind Sachen, die werden in der Geschichte bleiben.»