«Sie haben meinem Vater Handschellen angelegt und ihn zu Boden gedrückt»

Als Lukas seinen Vater erstmals im Gefängnis besuchte, war er 15 Jahre alt.

Darum gehts Kinder inhaftierter Eltern werden von den Behörden kaum beachtet. Das zeigt eine kürzlich publizierte Studie der ZHAW.

Ein Betroffener ist Lukas (27). Jahrelang hat er seinen Vater im Gefängnis besucht.

Im Gespräch mit 20 Minuten erzählt Lukas seine Geschichte.

Lukas (27) ist in einem relativ normalen Elternhaus aufgewachsen, wie er sagt. Zumindest hat er das als Kind so empfunden. Zwar klingelten manchmal abends Polizisten oder Betreibungsbeamte an der Tür. Doch als Kind habe er das nicht so mitbekommen. Lukas lebte mit Vater, Mutter und Schwester in der Zentralschweiz.

Als er zwölf ist, verliert sein Vater den Job und wird IV-Rentner, entwickelt mit gut 40 Jahren eine Drogensucht. Es beginnt eine lange Karriere mit Diebstahl, Hehlerei und Gefängnisaufenthalten. Lukas war 15, als er seinen Vater erstmals im Gefängnis besuchte. Am Anfang sei es sehr schwierig gewesen. «Als mein Vater ins Gefängnis kam, bin ich erschrocken und dachte: Was mach ich jetzt? Gehe ich ihn dort besuchen?» Er konnte sich das nicht vorstellen. Doch irgendwann wurde es zur traurigen Normalität.

Einmal sass der Vater neun Monate

Wie geht es Kindern inhaftierter Eltern in der Schweiz? Wie viele gibt es überhaupt? Um dies zu erfahren, hat der Bundesrat bei der ZHAW eine Studie bestellt, deren Resultate kürzlich publiziert wurden. Die betroffenen Kinder leiden nicht nur wegen Trennung, Angst und Verunsicherung, sondern sie bekommen von Behördenseite auch wenig bis keine Hilfe. Das zieht sich von der Verhaftung bis zu den Gefängnisbesuchen durch, bei denen Kinder und Jugendliche durch die gleichen Zugänge geschleust werden wie Erwachsene.

Davon erzählt auch der heute 27-jährige Lukas. Im Gefängnis musste er durch eine Schleuse, wie am Flughafen durch einen Metalldetektor. Und alles abgeben. Dann im videoüberwachten Besucherraum mit dem Vater reden, daneben sassen andere Straftäter. Am Schluss die persönlichen Gegenstände zurücknehmen. Den Besucherpass für das Gefängnis musste Lukas alle drei Monate erneuern. Einmal sass der Vater neun Monate lang, das war die längste Zeit.

«Ich habe meinen Platz gefunden»

Beim Gespräch wirkt Lukas gut gelaunt und vital. Er hatte sich auf einen Aufruf von 20 Minuten gemeldet, Rückfragen beantwortet er umgehend. «Ich bin froh, dass ich trotz der schwierigen Umstände eine Lehre abschliessen konnte und meinen Platz im Leben gefunden habe», sagt er. Er hadere deshalb nicht mit den Erfahrungen. Schliesslich hätten sie ihn dorthin gebracht, wo er heute ist. Dennoch will er seinen richtigen Namen nicht öffentlich preisgeben. Nicht alle in seinem Umfeld wissen Bescheid. Er möchte weder den Negativ-Stempel des Kriminellen-Sohnes noch will er Mitleid.

Das Fazit der ZHAW-Studie, dass Kinder von inhaftierten Eltern wenig Unterstützung bekommen, bestätigt Lukas. Er hatte nie das Gefühl, dass es jemanden kümmert, wie es ihm und seiner Schwester geht. Weder die Beamten, die damals abends an der Haustür klingelten, noch die Angestellten im Gefängnis. Oder die Polizisten, die den Vater verhaftet haben. Einmal war Lukas dabei, das war mitten in der Stadt, der Vater wurde zu Boden gedrückt und in Handschellen gelegt. Ein Schock.

Auch darum will Lukas seine Geschichte erzählen. «Vielleicht trage ich dazu bei, dass etwas verändert wird oder helfe anderen Jugendlichen.» Er wäre sehr froh gewesen, wenn irgendjemand ihn beraten oder ihm Hilfe angeboten hätte. Eine Kesb beispielsweise. Aber die gab es damals noch nicht.

