Betreibungsregisterauszüge: «Sie haben mir fast das Doppelte verrechnet»

Gerhard Kuhn vom Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt sieht keinen Nutzen in der Verwendung solcher privater Anbieter. «Diesen Mittlern zwischen der bestellenden Person und dem Betreibungsamt braucht es nicht. Sie erbringen keinen Mehrwert für den Kunden.»

Der Betreibungsregisterauszug kostet bei kantonalen Ämtern 17 Franken plus jeweils rund einen Franken Porto für die Zustellung per Post. Bei privaten Anbietern zahlt man zwischen 27.50 Franken bis 35 Franken.

Der Betreibungsregisterauszug kostet bei kantonalen Ämtern in der Regel 17 Franken plus jeweils rund einen Franken Porto für die Zustellung per Post. Bei privaten Anbietern zahlt man zwischen 27.50 Franken bis hin zu 35 Franken.