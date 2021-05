Schweizerin im Libanon - «Sie haben sich nicht als Opfer gesehen, sondern als Kämpfer!»

Abril reiste 2020, nach der Explosion in Beirut, mit ihrem Freund in den Libanon. Die beiden halfen beim Wiederaufbau und der Versorgung der Bevölkerung.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut gab es am 4. August 2020 eine schwere Explosion.

Panik, Chaos, Staub, der Lärm von Alarmanlagen, die gleichzeitig losgingen. Die schwere Explosion kurz vor sechs Uhr, am Abend des 4. August 2020, erschütterte die Menschen in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Der Hafen und grosse Teile der umliegenden Wohngebiete wurden massiv zerstört, mindestens 190 Menschen sind ums Leben gekommen, mehr als 6000 wurden verletzt.

Für die 20-jährige Abril war sofort klar, dass sie handeln muss: «Mein Freund und ich haben die Nachricht damals aus den Medien erfahren. Da er gebürtige Libanese ist, hat uns das Ganze persönlich getroffen. Zuerst wollten wir selbst etwas spenden und haben auf unseren Social-Media-Accounts um Geld gebeten.» Laut der Aargauerin haben sie so etwa 20’000 Franken sammeln können. Doch das reichte den beiden noch nicht. «Wir fanden ziemlich schnell die Non-Profit-Organisation Swiss Barakah Charity, die Helfer*innen vor Ort suchte. Wir wussten, die Menschen dort brauchen unsere Hilfe – also sagten wir zu.»

«Ich hielt meine Reise vorerst vor meinen Freunden geheim»

Am 1. September flog Abril – gemeinsam mit ihrem Freund – von Zürich in den Libanon. Die ersten drei Tage verbrachten die beiden in Beirut: «Direkt nach der Landung haben wir ein provisorisches Hilfslager besucht. Ursprünglich war das Gebäude mal eine Kirche, doch dort lebten nun Menschen, die alles verloren haben. Wir haben Medikamente und Essen verteilt – und für die Kinder eine kleine Clown-Show hingelegt. Es war so surreal und eindrücklich», sagt die 20 -Jährige. Das in der Schweiz gesammelte Geld legten sie mit Swiss Barakah zusammen, so konnten insgesamt über 60’000 Franken gespendet werden.