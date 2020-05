Aktualisiert 20.04.2020 12:59

Marbach SG

«Sie haben Spielsachen angezündet und Abfall zurückgelassen»

Stefan Hutter kämpft schon seit rund drei Jahren mit Vandalen, die regelmässig seinen restaurierten Bauwagen heimsuchen und darin wüten. Nun gibt er den Tätern eine Woche Zeit, sich zu melden. Kürzlich hat er nämlich einen Beleg gefunden, der die Täter vermutlich verrät.

«Ich gebe den Tätern nun eine Woche Zeit, um sich bei mir zu melden. Danach gehe ich zur Polizei», so der 39-jährige Stefan Hutter aus Kriessern SG. Der Familienvater kämpft schon seit rund drei Jahren mit Einbrüchen in seinen Bauwagen, den er beim Kiesfang in Marbach SG platziert hatte. «Der Wagen wird vollgesprayt, Sachen werden geklaut, der Grill wird benutzt und unser Kamin wurde auch schon abgerissen», erzählt der 39-Jährige.

Am vergangenen Freitag wurde erneut in seinen Bauwagen eingebrochen. «Dieses Mal wurden unsere Sachen gestohlen und sogar Kinderspielsachen angezündet. Als Konsequenz haben wir den Bauwagen entfernt und nun bei uns Zuhause in Kriessern hingestellt.» D a Hutter Pächter vom Land beim alten Kiesfang in Marbach sei, habe er den restaurierten Wagen dorthin gestellt. D i e Familie verbrachte gerne ihre Freizeit dort. Beim Bauwagen hatte die Familie diverse S pielsachen, Fischer-Ausrü s tung und einen Grill deponiert.

Waren es Jugendliche?

Als Hutter mit seinen Kindern am Freitag die zurückgelassenen Scherben und Bierflaschen aufgeräumt habe, habe er in der Unordnung einen Kassenbeleg gefunden. Datiert war er auf den 17.04.2020. «Der Beleg zeigt, dass die Einbrecher via EC-Karte g ezahlt haben. Für die Polizei wäre e s wohl leicht herauszufinden, wer das war », meint Hutter. Schon vor einem Jahr habe er die Polizei gebeten Kontrollrundfahrten bei seinem Grundstück zu unternehmen. Anzeige erstatten möchte er noch nicht. Mit dem Gang an die Medien erhofft e r s ich, dass die Verantwortlichen sich bei ihm melden und d ie Sache in Ordnung bringen . Doch falls sich nach einer Woche niemand bei ihm melden sollte, wird er bei der Polizei Anzeige erstatten.

«Am Gewässer entlang grillieren immer wieder Jugendliche, die dann ihren Abfall zurücklassen. Ich musste schon öfters deren Unordnung wieder aufräumen», so der 39-Jährige. Ob sie bei ihm eingebrochen sind, weiss er nicht. Er glaube jedoch schon, dass es gelangweilte Jugendliche waren. Hinzu kommt, dass beim letzten Einbruch am Freitag danach ein Nachbar zu ihm meinte, dass er zum Tatzeitpunkt mehrere Jugendliche mit Velos und Mofas in der unmittelbaren Nähe des Bauwagens beobachtet habe. «Sie sollen sich einfach bei mir melden. In der Jugend macht jeder Fehler, die man später bereut», sagt Hutter.

