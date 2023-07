Diese Jungs versuchen es mit einer Liegestütze-Pyramide:

Das Openair Frauenfeld findet dieses Jahr bei bestem Wetter statt. Perfekt, um seinen Body zu zeigen oder sogar ein paar Fitnessübungen zu absolvieren, wie die Bilder oben zeigen. Auch der 20-jährige Alan ist Teil der Pyramide: «Trainieren macht einfach Spass.» Nicht nur für eine stabile Pyramide, sondern auch am Festival braucht es die richtige Balance : «Party und Sport geht beides», sagt Alan zu 20 Minuten.

Die Sportler locken einige Schaulustige an, doch nicht alle sind davon begeistert. Einige meinen: «Das sind doch nur Poser.» Den 19-jährigen Luca, der ebenfalls mittrainiert, lässt das kalt: «Da gebe ich keine Meinung drauf.» Er mache es für die Abwechslung und werde es auch an den kommenden Festivals so machen.