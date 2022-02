Am 8. März heiraten Thomas M. und Daria L. – wohl ohne deren ukrainische Familie. Statt in die Schweiz zu kommen, müssen sich die Verwandten im Luftschutzkeller verstecken.

Familie in Charkiw : «Sie wollten an unsere Hochzeit in der Schweiz – jetzt harren sie im Bunker aus»

1 / 6 Daria L.s Familie harrt mit Nachbarn im Keller unter dem Haus aus. Privat Es befinden sich total elf Personen dort. Privat Der Platz ist sehr beschränkt. Privat

Darum gehts Die Familie von Daria L. versteckt sich vor russischen Truppen in ihrem Luftschutzkeller.

Sie hätten zur Hochzeit in die Schweiz reisen sollen.

Stattdessen harren sie nun zu elft auf engstem Raum aus.

Thomas M. und seine Verlobte Daria L. heiraten am 8. März. Die ukrainische Familie von Daria L. wollte in die Schweiz reisen, um die Hochzeit zu feiern. Doch das wird nun nicht möglich sein. Stattdessen harren Vater, Mutter, Schwester und Grossmutter im Luftschutzkeller unter ihrem Haus in Charkiw aus – zusammen mit Nachbarn, die selbst keinen eigenen Luftschutzkeller haben.

Insgesamt sind es elf Personen auf engstem Raum zusammen, wie Bilder zeigen, die die Familie in die Schweiz schickt. Die Nahrungsmittel sollten noch für rund eine Woche reichen. Die Millionenstadt im Osten der Ukraine wird derzeit massiv von der russischen Armee attackiert.

Man warnt sich gegenseitig

Zum Zähneputzen müssen die Schutzsuchenden jeweils ins Parterre hoch – weil es im Luftschutzkeller kein fliessendes Wasser gibt. Die Vorsicht ist gross. Wenn zu der Zeit Angriffe geflogen werden, flüchten die Menschen sofort wieder nach unten. «Man ist über Whatsapp und Telegram vernetzt», sagt Thomas M. «Wenn sich ein russischer Angriff ankündigt, warnt man sich gegenseitig.»

Trotz schlechter Internetverbindung steht die Familie so oft wie möglich in Kontakt mit Thomas und seiner Verlobten. Die Stimmung sei den Umständen entsprechend gut, doch die Wut auf Putin und die russische Armee steigen mit jedem Tag. Ebenfalls die Angst, verschleppt zu werden. Denn mittlerweile sind es nicht mehr Artillerie- und Luftschläge, die Charkiw erschüttern. Russische Truppen sind gemäss Berichten bereits in die Stadt vorgedrungen.

Von der Politik enttäuscht

«Wir selber sind von der Schweizer Politik enttäuscht», sagt Thomas, der selbst dreimal in Charkiw war – zuletzt 2019, vor der Corona-Pandemie. M. wünscht sich, dass die Schweiz sofort russische Konten einfriert, ein Überflugverbot für russische Flugzeuge erlässt und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland überdenkt. «Es scheint, dass Neutralität immer so ausgelegt wird, wie es gerade passt. Dabei sollte Neutralität auch beinhalten, dass man sich in einem Krieg für das Land einsetzt, das gerade attackiert wird.»