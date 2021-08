Zoo Zürich - «Sie hat allen viel Freude bereitet» – Seehund Farah (43) ist tot

Mit 43 Jahren war Farah der zweitälteste in einem Zoo lebende Seehund weltweit. Am Dienstag musste sich der Zoo Zürich vom Tier altersbedingt verabschieden. «Wir sind traurig, dass wir eines unserer ältesten Säugetiere einschläfern mussten», sagt Pascal Marty, Kurator des Zoo Zürichs. Der Verlust sei für die Pflegerinnen und Pfleger, die täglich mit dem Seehund gearbeitet haben, gross. «Farah hat allen viel Freude bereitet.»

Der Gesundheitszustand des Tieres hatte sich in den vergangenen Monaten zunehmend verschlechtert. In den letzten Tagen sei aufgefallen, dass das Tier wenig frass und schlechte Nierenwerte aufwies. Das sei eine typische Erscheinung bei alten Raubtieren, so Marty. «Ihr Zustand hätte sich leider nicht mehr verbessert. So hat der Zoo Zürich entschieden, Farah einzuschläfern.» Der Körper des Seehunds wird derzeit in der Pathologie des Tierspitals untersucht.