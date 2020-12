Zwei Fahrzeuge, vier Parkfelder: So parkierte eine Lenkerin am 22. Dezember in der Einstellhalle des Jumbo-Markts in Allschwil. In der Bildstrecke findest du noch mehr Parkier-Künstler.

Zugegeben, mit Anhänger ist das Manövrieren in Parkhäusern nicht so einfach, sind die Platzverhältnisse in der Regel doch eher eng. Nicht so bei Jumbo in Allschwil, wo ein Leser am Dienstag auf diesen Subaru traf, der gleich vier Parkfelder belegte.