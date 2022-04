«Basic Instinct»-Taktik : «Sie hat ihre Beine übereinandergeschlagen, um den Premier abzulenken»

Eine Labour-Vertreterin habe den Premierminister aus dem Konzept bringen wollen, behauptet der konservative Parlamentarier anonym. Dafür schlägt ihm parteiübergreifend Kritik entgegen.

Auf Twitter schrieb Johnson: «So sehr ich mit Angela Rayner in fast allen politischen Fragen nicht übereinstimme, so sehr respektiere ich sie als Parlamentarierin und bedauere die Frauenfeindlichkeit, die heute anonym gegen sie gerichtet wurde.»

Ein anonymer konservativer Abgeordneter hat einer Kollegin der britischen Opposition eine «Basic Instinct»-Taktik vorgeworfen. Die stellvertretende Vorsitzende der Labour-Partei, Angela Rayner, habe im Unterhaus immer wieder ihre Beine übereinandergeschlagen mit dem Ziel, Premierminister Boris Johnson abzulenken, sagte der Tory-Abgeordnete der Zeitung «Mail on Sunday». Politikerinnen aller Parteien und auch Johnson wiesen die Behauptung am Montag zurück und warfen dem Abgeordneten Sexismus vor.

«Die entsetzlichste Ladung sexistischen, frauenfeindlichen Mülls»

Auch der Premierminister verurteilte den Artikel und schrieb ebenfalls bei Twitter: «So sehr ich mit Angela Rayner in fast allen politischen Fragen nicht übereinstimme, so sehr respektiere ich sie als Parlamentarierin und bedauere die Frauenfeindlichkeit, die heute anonym gegen sie gerichtet wurde.» Johnson sagte am Montag, er habe sich mit Rayner wegen des Artikels in Verbindung gesetzt, den er als «die entsetzlichste Ladung sexistischen, frauenfeindlichen Mülls» bezeichnete. Der anonyme Abgeordnete würde den Schrecken der Welt erleben, wenn er identifiziert werde. «Das ist völlig untragbar, so etwas», sagte Johnson britischen Rundfunksendern.