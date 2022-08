Beim Aarespaziergang: «Sie hat laut gejault» – Angelhaken verfängt sich in Hündin Indis Schnauze

Der Retriever Indi schnüffelte an einem Gebüsch herum, als er plötzlich aufjaulte. Der Schrecken war gross, als Besitzer Stefan Huber den Angelhaken an ihrer Schnauze sah.

1 / 5 In der Schnauze der Hündin Indi verfing sich kürzlich ein Angelhaken. Stefan Huber Im Tiernotfall wurde ihr der Haken unter Narkose entfernt. Stefan Huber «Nach dem Vorfall war Indi sehr schreckhaft», sagt Halter Stefan Huber zu 20 Minuten. Stefan Huber

Darum gehts Stefan Huber erschrak, als er das Jaulen und Schreien seiner Hündin hörte und schliesslich den Haken an ihrer Schnauze sah.

Es ist bereits das zweite Mal innert kürzester Zeit, dass sich ein Angelhaken in einer Hundeschnauze verfängt.

Adrian Aeschlimann, Geschäftsleiter des Schweizerischen Kompetenzzentrums Fischerei, will seine Kollegen und Kolleginnen zur Vorsicht aufrufen.

Ärzte und Ärztinnen von der Kleintierklinik Bern raten, sofort einen Tierarzt oder eine Tierärztin aufzusuchen, wenn ein Angelhaken im Maul eines Hundes stecken geblieben sei.

Vergangene Woche verhedderte sich ein Angelhaken in der Schnauze eines Hundes in St. Gallen. Nun stellt sich heraus: Es handelte sich dabei nicht um einen Einzelfall. Stephan Hubers Hündin Indi erlitt an der Aare in Muri bei Bern ein ähnliches Schicksal.

Huber war kürzlich mit Indi auf einem Spaziergang und liess seine Hündin im Gebüsch schnüffeln. Als sie plötzlich aufjaulte, dachte er erst, sie sei in einen Dorn getreten. «Dann hat sie aber laut gejault und geschrien und ihren Kopf wild hin und her geschüttelt. Da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung ist», sagt der Berner zu 20 Minuten.

Als das Herrchen sein Tier untersuchte, steckte ein dreifacher Angelhaken in Indis Maul. «Mir wurde richtig schlecht, als ich den Haken sah. Ich hatte Angst, dass noch irgendwelche Giftstoffe am Metall sein könnten oder dass Indi ein Teilchen heruntergeschluckt haben könnte», so Huber. «Sie blutete richtig und ich merkte, dass sie grosse Schmerzen hatte.»

«Ich war schweissgebadet und völlig ausgepumpt»

Weil Huber allein unterwegs war und Indi nicht mehr laufen konnte, trug er den 20 Kilogramm schweren Retriever den ganzen Weg zurück zu seinem Auto. «Ich war schweissgebadet und völlig ausgepumpt, als ich ankam. Normalerweise lasse ich mich nicht so aus der Ruhe bringen, aber da war ich geschockt und richtig gestresst», sagt der Hundehalter. Als er mit der verletzten Hündin zum Notfalltierarzt nach Belp fuhr, kümmerte man sich dort um sie und entfernte den Angelhaken bei einer Vollnarkose.

«Nach dem Vorfall war Indi sehr schreckhaft. Ansonsten hat sie sich relativ gut erholt», sagt Huber. Beim Gedanken an das schmerzerfüllte Jaulen der Hündin ärgert sich der Berner über Fischerinnen und Fischer und Badegäste, die gefährliche Gegenstände liegen lassen. «Das achtlose Verhalten gegenüber Natur und Tier stört mich extrem», sagt er. «Man kann als Hundehalter nichts dagegen tun. Es ist schliesslich natürlich für Hunde, in Gebüschen herumzuschnüffeln. Das kann ich ihr nicht verbieten.»

«Ich bedaure den Vorfall sehr»

Adrian Aeschlimann, Geschäftsleiter des Schweizerischen Kompetenzzentrums Fischerei, sagt zum Vorfall: «Ich bedaure den Vorfall sehr und möchte mich im Namen des Bernisch Kantonalen Fischerei-Verbandes für das Verhalten eines unserer Fischerkollegen entschuldigen. Es gehört zur Sorgfaltspflicht eines Fischers, keinen Abfall und vor allem keine gefährlichen Gegenstände zu hinterlassen.» Aeschlimann werde den Vorstand seines Verbandes über den Vorfall informieren und Fischereivereine dazu aufrufen, ihre Mitglieder entsprechend zu sensibilisieren.

Ein bekannter Notfall

Auf Anfrage sagen Franck Forterre, Leiter Kleintierklinik und Chirurgie, und Katja Adamik, Leiterin Notfall und Intensivmedizin der Kleintierklinik Bern, zum Vorfall: «Verletzungen beim Hund aufgrund von Angelhaken sind ein eher seltener Vorstellgrund an der Kleintierklinik des Tierspitals Bern. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um einen bekannten Notfall und nicht um einen Einzelfall.» Hundehaltende müssten stets darauf achten, dass ihre Tiere Fremdkörper wie Bälle, Kastanien, Pfirsichkerne oder weitere nicht fressen.

«Daher möchten wir alle Anglerinnen und Angler bitten, umsichtig und rücksichtsvoll mit ihren Materialien umzugehen und Angelhaken und Ähnliches stets wieder einzupacken. Schliesslich können sich nicht nur Hunde, sondern auch wildlebende Tiere und Kinder daran verletzen», so Forterre und Adamik. Bleibe ein Angelhaken im Maul eines Hundes stecken, müssten Hundehaltende möglichst sofort einen Tierarzt aufsuchen.

