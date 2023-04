Konflikt mit den Schwiegereltern: Frau verbannt Mutter des Partners von Hochzeit

Als das Paar kürzlich darüber sprach, wie man die Kinder in die Zeremonie einbauen wolle, habe sich die Mutter eingemischt: «Wir sollen meine Tochter fernhalten», sagte sie zur 27-Jährigen. Grund dafür: Sonst würden alle wissen, dass ihr Sohn eine «gebrauchte Frau» heirate. Ein Streit eskalierte: «Für Jahre versuchte ich ihr gegenüber respektvoll zu sein, doch ich hatte genug.» So habe sie die Schwiegermutter in spe angeschrien und ihr verboten, an der Hochzeit teilzunehmen.