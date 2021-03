Sie soll sich am 17. März hingelegt und in der Nacht auf den 18. März verstorben sein.

Quarta ist tot. Die Gorilla-Dame ist in der Nacht auf den 18. März gestorben, wie der Zoo Basel am Montag mitteilte. Sie wurde 52 Jahre alt. Damit habe sie ein hohes Alter erreicht, da Gorillas in freier Wildbahn eine Lebenserwartung von rund 40 Jahren haben. Sie sei auch der älteste Gorilla im Zolli gewesen und der siebtälteste in einem Tierpark lebende auf der ganzen Welt.