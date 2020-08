Antrag auf dem Fussballfeld «Sie hat sofort Ja gesagt»

Nach dem Saisonauftakt kam es im Gründenmoos in St. Gallen am Samstag zu einem Highlight abseits des Spielgeschehens. Ein Spieler überraschte seine Freundin mit einem Hochzeitsantrag mitten auf dem Platz.

Nach dem ersten Saisonspiel des FC Raiffeisen St. Gallen (SFFS Senioren) kam es am Samstag auf dem Gründenmoos in St. Gallen zu einem schönen Spielabschluss. Zusammen mit der gesamten Mannschaft bat Spieler Yves Kuhn seine Freundin Caro um ihre Hand. Die Aktion war schon lange in Planung, verrät der 35-Jährige gegenüber 20 Minuten. «Die Verlobung hätte bereits im April stattfinden sollen», so Kuhn. Doch wegen Covid-19 sei der ursprüngliche Plan ins Wasser gefallen.