Dua Lipa bekommt den albanischen Pass

Die Grammy-Gewinnerin wurde in London geboren. Ihre Eltern haben aber kosovo-albanische Wurzeln. Dua lebte als Teenagerin für eine kurze Zeit in Pristina.

Die Sängerin hat ihre Fans in Kosovo in der Vergangenheit dazu aufgerufen, wählen zu gehen, und sich dafür eingesetzt, dass Bürgerinnen und Bürger leichter ein Visum für die EU erhalten sollen. Mit der Organisation des Sunny Hill Festivals sorgt sie ausserdem dafür, dass Weltstars wie Diplo und Miley Cyrus in Pristina Konzerte geben.