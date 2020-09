Ein Leser-Reporter beobachtet am Montagabend vor seiner Haustür in Allschwil einen Unfall.

Am Montagabend, um circa 18.30 Uhr, ist es in Allschwil BL zu einem Unfall gekommen. Ein 20 Minuten-Leser-wurde Zeuge, wie eine Lenkerin mit ihrem BMW-SUV in ein geparktes Auto knallte. «Die Frau im BMW hatte vermutlich das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, denn das parkierte Auto wurde durch den Zusammenprall trotz Handbremse in ein 15 Meter weit entferntes Haus geschleudert», sagt der Leser.