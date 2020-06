Tötungsdelikt in Pratteln BL

«Sie hat wohl gedacht, meine Eltern hätten mich zur Scheidung gezwungen»

Der Mann, der am Samstag mutmasslich eine 24-jährige Frau erstochen hat, ist der Schwiegervater des Opfers. Der Mann der Getöteten berichtet indes, weshalb die Beziehung belastet war.

Der 56-jährige Mann, der am Samstagmittag mutmasslich eine 24- jährige Frau erstochen hat, ist deren Schwiegervater. Das bestätigt nun die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft.

Am Samstag kurz vor 12 Uhr sei die Polizei alarmiert worden, weil ein Streit an der Muttenzerstrasse zu eskalieren drohte. Die schnell angerückte Polizei fand in der Wohnung eine schwer verletzte Frau und den dringend der Tat verdächtigten 56-Jährigen vor. Die Frau sei noch vor Ort verstorben, sagt Michael Lutz, Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft.