3 mit Sex - «Sie hatte Brüste und Penis – mein erster Sex mit einer trans Frau»

Dennis möchte dieses Erlebnis unbedingt wiederholen – nicht so Lars.

Ich liege mit dem Kopf auf Dennis’ Brust und grinse glücklich halbschlau in die Leere. Der Sex war mega. Dennis zappelt unruhig. «Woran denkst du gerade?», will ich wissen. «Könntest du dir einen Dreier vorstellen?» Natürlich kann ich mir einen Dreier vorstellen – ich hatte ja selbst schon mehrere Dreier. «Mit Mia?», haspelt Dennis, und drückt mir s ein Handy auf die Nase. Auf dem Screen d a s Bild einer hübsche n Brünette, die sich auf einem Samtsofa räkelt. Ich zoome ins Foto rein. In der Mitte ihres Halses zeichnet sich leicht ein Adamsapfel ab. Ich zögere etwas, bin aber bereit, Mia kennenzulernen.