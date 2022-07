Vermisstenfall: «Sie hatte viele Pläne» – dann verschwand Scarlett (26) spurlos

Am 10. September 2020 brach Scarlett Salice (26) zu einer Wanderung im Südschwarzwald auf. Seither fehlt von ihr jede Spur. Nachdem ihr Fall in der Sendung «Aktenzeichen XY» ausgestrahlt worden war, gingen neue Hinweise ein.

Die Überwachungsaufnahmen vom 10. September 2020, als Scarlett Salice im Edeka Todtmoos (D) ein Wasser kaufte, ist das letzte dokumentierte Lebenszeichen der damals 26-Jährigen. Tage zuvor war sie in Stühlingen (D), am Ausgangspunkt des Schluchtensteigs losgelaufen. 120 Kilometer in sechs Tagen und nun wollte sie zur letzten Etappe nach Wehr (D) im Südschwarzwald aufbrechen. Doch da verliert sich ihre Spur. Seither wird Scarlett vermisst.

Eine grossflächige Suchaktion der Polizei mit Drohnen und Helikopter blieb ergebnislos, Hinweise von Personen, die die blonde junge Frau mit dem roten Rucksack gesehen haben wollen, führten ins Leere und auch eine private Suchinitiative der Angehörigen lieferte bis heute keinen Hinweis über den Verbleib der Vermissten.

Am Mittwochabend wurde der Fall in der Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» auf ZDF gezeigt. Danach sind mehr als 70 neue Hinweise eingegangen, wie die «Badische Zeitung» berichtet. Die Bewertung der Hinweise dauere noch an. Ob sich darauf neue Erkenntnisse hinsichtlich ihres Verbleibs ergäben, könne noch nicht gesagt werden, so Rahel Diers, die Pressesprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen, zur Zeitung.

Corona-Pandemie trennte sie von ihrem Freund

Die Vermisste Scarlett wird von ihrem Vater Ralf als lebensbejahende, reisefreudige und neugierige junge Frau beschrieben. «Sie hatte viele Pläne», sagte er in der Sendung. Ihr grösster Plan war die Heirat ihres Freundes Joey, den sie auf einer Reise in Myanmar kennen gelernt hatte. Vier Monate war sie mit dem Chinesen unterwegs, ehe die Corona-Pandemie beide im März 2020 zur Rückkehr in ihre Heimatländer zwang. Mit Joey hatte sie beim Kurpark Todtmoos um 10.14 Uhr einen Videocall. Dort war ihr Handy zuletzt ins öffentliche WLAN eingeloggt. Danach konnte auch ihr Handy nicht mehr geortet werden.