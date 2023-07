Luzern: Mann wegen ungewolltem Oralverkehr verurteilt

Zuerst holten Arben F. (Name geändert) und seine damalige Freundin an einer Tankstelle im Kanton Luzern etwas zu trinken. Danach fuhren sie mit seinem Auto auf einen Parkplatz im Industriegebiet. Das war an einem Tag im Dezember 2022, um ca. 22 Uhr abends, wie es in einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Luzern heisst, der 20 Minuten vorliegt.