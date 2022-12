«14-Jährige hielten Mädchen fest und fotografierten sie zwischen den Beinen»

Immer häufiger findet die Polizei illegale Pornografie auf Handys von Kindern und Jugendlichen. Zwei Beispiele zeigen, wie es so weit kommen kann.

Darum gehts Schon bei Kindern unter elf Jahren findet die Polizei immer häufiger Kinderpornografie auf dem Handy.

Oft sind es Aufnahmen, die sie selber gemacht haben, oder die ihnen geschickt wurden – teils freiwillig, teils gegen den Willen der Betroffenen.

Das Problem beschäftigt auch die Schulsozialarbeit stark.

Kinderpsychologe Philipp Ramming erklärt, wie es so weit kommt und was das mit den betroffenen Kindern macht.

29 Fälle von Kinderpornografie auf den Handys von unter Elfjährigen registrierte das Bundesamt für Statistik 2021. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen und mit zunehmendem Alter steigt die Anzahl der Fälle.

Susanne Nielen, Sozialarbeiterin bei der Opferberatung Aargau, sagt: «Wir merken, dass eine unglaubliche Naivität bei den Jugendlichen herrscht, die Sensibilisierung fehlt.» Viele Jugendliche wüssten nicht, dass die Verbreitung solcher Aufnahmen strafbar sei (siehe unten). Häufig seien es Ex-Partner der Jugendlichen, die intime Bilder der Betroffenen veröffentlichen.

«Sie hielten die Mädchen fest und fotografierten sie zwischen den Beinen»

Nielen erzählt von einer Gruppe 14- bis 15-jähriger Buben, die eine Gruppe gleichaltriger Mädchen tyrannisiert habe. «Sie hielten die Mädchen fest und fotografierten sie zwischen den Beinen. Diese Bilder verschickten sie anschliessend im Klassenchat.» Die Mädchen wandten sich an die Opferberatung und erstatteten Strafanzeige. «Seitens Schule wurde zwar viel gemacht – aber der psychische Schaden bei den Mädchen ist angerichtet», sagt die Sozialarbeiterin. Sie befänden sich in therapeutischer Behandlung.

Ein weiterer Fall, den Nielen schildert, ist der einer 17-jährigen Frau. Ein volljähriger Mann habe Fotos von ihr verlangt, die Frau habe diese geschickt. Der Mann erpresste daraufhin die 17-Jährige: Sie solle ihm Geld überweisen, sonst veröffentliche er die Bilder in den sozialen Medien und schicke sie den Eltern der Frau. «Sie wandte sich an uns und erstattete Strafanzeige – das Verfahren läuft noch», so Nielen. Die Jugendliche lebe aber weiterhin mit der Angst, dass ihre privaten Fotos veröffentlicht werden oder ihre Eltern von der Situation Wind kriegen.

«Häufig steht eine Freundschaft am Ursprung»

Dass am Ursprung häufig eine Freundschaft oder Beziehung steht, sagt auch Sandra Geissler, Leiterin der Fachstelle Gesundheitsförderung und Prävention der Stadt Bern: «Wir sind mit ungefähr 20 bis 30 Fällen pro Jahr konfrontiert, wobei wir wahrscheinlich nur einen Bruchteil kennen. Oft freunden sich zwei Jugendliche an und der eine bittet die andere etwa um ein Foto ihrer Brüste, mit dem Versprechen, dieses nicht weiterzuleiten. Er verbreitet das Foto dann aber doch. Die Person, die das Bild verschickt hat, wird ausgelacht und ausgegrenzt.»

Ein Brennpunkt für die Aufnahme und Verbreitung solcher Fotos und Videos ist die Schule. «Die Problematik ist uns leider sehr wohl bekannt », sagt Martina Gloor vom Schulsozialarbeitsverband SSAV. Der Verband versuche, an vielen Standorten und mithilfe von Fachstellen Wissen zu vermitteln und zu sensibilisieren. «Doch leider werden nach wie vor viel zu wenige Fälle gemeldet.»

«Diese Bilder bleiben den Kindern in den Köpfen»

Kinderpsychologe Philipp Ramming erklärt, weshalb schon Kinder so handeln: «Es gibt immer zwei Ursachen», sagt er: «Erstens die Neugierde am Verbotenen – diese ist für Kinder und Jugendliche absolut faszinierend. Zweitens gibt es Kinder, die schon mit elf Jahren ein verstärktes sexuelles Interesse haben, aber in ihrer Entwicklung schlecht begleitet sind. Andere gleichaltrige Kinder sind hingegen noch naive Mitläufer.» Meistens seien es kleinere Gruppen, die solche Aufnahmen verbreiteten. Diese Kinder wollten sich mit solchen Aktionen wichtig machen.

Laut Ramming ist damit überhaupt nicht zu spassen: «Solche Bilder geraten in die Köpfe der Kinder, sie werden sie nicht mehr los.» Das sei ausgesprochen ungünstig für die sexuelle Entwicklung, weil sexuelle Lust mit Freude an Erniedrigung und Gewalt verknüpft wird. Die meisten Kinder wüssten genau, was erlaubt ist und hielten sich auch daran. «Einige wenige aber nicht. Es ist eine Erziehungsfrage und es wird immer einen Teil geben, der schlecht oder gar nicht erzogen ist. Da müssen Eltern und Schulen immer und immer wieder nachhaken», sagt Ramming.

So ist die Rechtslage

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio und bei den UPK Basel.