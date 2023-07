Cadiz, Spanien: Sie hielten ihn für Jihadi John – gefürchteter Terrorist liegt tot in Zelle

1 / 4 Der gebürtige Ägypter Abdel-Majed Abdel Bary war ein Rapper in London … Privat … bis er sich zum radikalen Islamisten wandelte und dem IS anschloss. Social Media 2020 wurde er in Spanien verhaftet … Policia Nacional de Interior

Darum gehts Einer der meistgesuchten europäischen IS-Anhänger ist in einer Gefängniszelle in Cadiz gestorben.

Der ehemalige Rapper Abdel-Majed Abdel Bary (32) soll Menschen getötet und Online-Betrug begangen haben.

Berühmt wurde er dadurch, dass er lange für den gefürchteten «Jihadi John» gehalten wurde.

Abdel-Majed Abdel Bary war in einem Gefängnis im südspanischen Cadiz inhaftiert und wartete auf das Urteil, das ein Gericht über ihn fällen sollte. Er wurde beschuldigt, eine IS-Zelle geleitet zu haben – und hatte Bilder auf Social Media gepostet, die ihn mit einem abgetrennten Kopf in der Hand zeigten. Zudem soll er als Fundraiser für islamische Extremisten tätig gewesen sein, für die er mit Online-Betrügereien Geld sammelte. Nun wurde er am Mittwoch leblos in seiner Zelle gefunden – laut den spanischen Behörden wies sein Körper keine Spuren gewaltsamer Verletzungen auf.

Aufgewachsen in Ägypten und ab dem Alter von sechs Jahren im Londoner Stadtteil Maida Vale wohnhaft, wohin sein Vater Adel Abdel Bari vor den ägyptischen Behörden geflüchtet war, versuchte sich Abdel-Majed Abdel Bary unter den Namen L Jinny als Rapper. Er reimte über sein Aufwachsen als Jugendlicher in London – inklusive Drogenkonsum und Gewalt. Doch dann wurde er von muslimischen Extremisten um den Prediger Anjem Choudary radikalisiert – und bereits als 22-Jähriger wandte er sich vom sündigen Lebensstil als Rapper ab und gab bekannt, gemäss dem Islam leben zu wollen.

Bary soll sich danach mehrere Jahre lang in Syrien und im Irak aufgehalten haben, wo die IS-Miliz jahrelang Gräueltaten verübte. Er wurde lange verdächtigt, der gefürchtete IS-Henker «Jihadi John» zu sein, bis dieser als ein anderer Brite identifiziert wurde, und wurde für einen der sogenannten IS-Beatles gehalten, vier IS-Kämpfer, denen die Ermordung von ausländischen Geiseln zur Last gelegt wird. 2020 wurde er im spanischen Almería verhaftet und unter Anklage gestellt.

Er wartete auf sein Urteil

Vor Gericht hatte er alle Anschuldigungen abgestritten und gab an, er hasse radikale Extremisten. In Syrien habe er sich «aus humanitären Gründen» aufgehalten. Der Mann mit dem abgetrennten Kopf sei ein anderer, gab er an. Ob ihm das Gericht in Madrid das glaubte, ist noch unklar – das Urteil war zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht gefällt. Ihm drohte eine Gefängnisstrafe von bis zu neun Jahren. Fest steht, dass Abdel Bary laut der spanischen Polizei einer der meistgesuchten terroristischen Kämpfer des IS war.

Traurige Berühmtheit hatte schon sein Vater Adel Abdel Bari erlangt: Dieser hatte gestanden, durch seine Beteiligung an den Bombenanschlägen von 1998 bei den US-Botschaften in Nairobi in Kenia und in Daressalam in Tansania für den Tod von 224 Menschen verantwortlich zu sein. Er wurde 2015 zu 25 Jahren Haft verurteilt, aber 2020 wieder freigelassen und lebt in London.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.