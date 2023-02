Erdbeben in Türkei und Syrien: Sie hören Stimmen unter den Trümmern und können nicht helfen – wie geht man damit um?

Die Zahl der Toten nach den Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion ist am Donnerstagnachmittag auf 19’900 angestiegen. Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern läuft weiterhin auf Hochtouren. Laut der 20-Minuten-Reporterin Lena Wilcek in Hatay ist die Verzweiflung, das Leid und das Elend der Einheimischen überall zu spüren. Auch die Helferinnen und Helfer seien mit belastenden Situationen konfrontiert.