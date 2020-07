Welpen in Basel entsorgt

«Sie hörten aus dem Abfallcontainer ein Fiepen»

Fünf Hundebabys wurden kürzlich im Tierheim an der Birs abgegeben, sie waren zuvor in einem Abfallcontainer entsorgt worden, wie die Stiftung Tierschutz beider Basel (TBB) am Donnerstag mitteilte. Man gehe davon aus, dass es bei einer Hündin zu einer ungewollten Schwangerschaft gekommen sei. Die Halter hätten sich mit der Entsorgung der Tiere aus der Verantwortung ziehen wollen. Bei der Stiftung ist man über den Vorfall schockiert und entrüstet.