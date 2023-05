Irakische Geschwister: Die Schweiz ist ihre zweite Heimat – jetzt droht ihnen die Wegweisung

Die Geschwister Ayub (23), Anas (21) und Iman (18) sind im Oktober 2020 aus dem Irak in die Schweiz geflüchtet – vier Tage lang waren sie in einem Lastwagen eingepfercht. 20min/jas

Darum gehts Die siebenköpfige Familie Aldoski flüchtete vor rund zweieinhalb Jahren aus dem Norden Iraks in die Schweiz.

Die ältesten Geschwister Iman (18), Anas (21) und Ayub (23) erzählen von ihrer Flucht im Lastwagen.

Ihr Asylgesuch wurde abgelehnt – seit einem Jahr läuft das Beschwerdeverfahren.

Noch ist unklar, ob die Familie in der Schweiz bleiben kann – obwohl sie sich hier zu Hause fühlt.

«Drei Monate lang schauten wir immer nur aus diesem einen Fenster heraus», erzählt Anas Aldoski (21) und zeigt dabei auf eines der vielen länglichen Fenster des Bundesasylzentrums in Zürich.

Er floh mit seinem Vater, seiner Mutter, seinem Bruder Ayub (23), seiner Schwester Iman (18), einem jüngeren Bruder (14) sowie der jüngsten Schwester (8) im Oktober 2020 aus dem Irak in die Schweiz.

Flucht in die Schweiz

Anas Vater sei zuvor bei einer Friedensdemonstration im Irak festgenommen worden. Als er freigelassen wurde, sei die Familie aus der nordirakischen Stadt Dohuk sofort aufgebrochen. «Innert drei Tagen waren wir aus dem Irak heraus», erzählt Anas. «Es ist das Schwierigste, was ich je in meinem Leben machen musste.»

Gefolgt ist eine Flucht via Türkei und Bulgarien bis in die Schweiz – vier Tage lang sei die Familie in einem dunklen Lastwagen eingepfercht gewesen (siehe Video oben). «Wir haben vier Tage lang nicht geschlafen und nur kleine Biscuits gegessen», erzählt Ayub, Anas älterer Bruder.

Ankunft in der Schweiz

In der Schweiz angekommen, hätte die siebenköpfige Familie drei Monate lang in einem einzelnen Zimmer im Bundesasylzentrum gelebt. Der Anfang im neuen Land habe sich schwierig gestaltet, erzählen die Geschwister – ohne Freunde, in einer neuen Kultur und gefangen im Asylzentrum.

Doch schon bald hätten sich die Familie und allen voran die drei ältesten Geschwister angefangen, zu integrieren. Sie besuchten die Schule, trafen neue Freunde und lernten die Schweiz besser kennen. Mit der Schule hätten sie Ausflüge unternommen – nach Schaffhausen, Luzern, Zug und in den Glarus. «Die Berge, Seen und der Schnee im Glarus sind toll», schwärmt Anas.

«Meine zweite Heimat»

Seit rund zweieinhalb Jahren lebt die Familie nun in Zürich. «Zürich gefällt mir besser als meine Heimatstadt im Irak», erzählt Ayub. «Es ist hier wie meine zweite Heimat geworden», ergänzt Anas. «Rösti, Raclette und Fondue – das war für uns alles neu», lacht er. «Wir haben aber alles probiert und es schmeckt uns sehr.»

«In den Irak zurückgehen will ich nicht – in einem Land, in dem ich nicht frei leben kann, will ich nicht sein», sagt Ayub. Das Asylgesuch der Familie Aldoski wurde jedoch vor rund einem Jahr abgewiesen. Die Familie hat im Anschluss Beschwerde eingereicht – seither lebt sie in Ungewissheit. Bislang ist noch kein definitiver Asylentscheid gefallen. Besonders nervenaufreibend ist das für die drei Geschwister, denn sie wollen im Sommer eine Lehre beginnen.