Halima Aden hat somalische Eltern und wuchs in einem Flüchtlingscamp in Kenia auf. Mit sieben Jahren kam sie mit ihrer Familie in die USA.

Mehr Vielfalt

Gegenüber «People» meint Chefredaktorin MJ Day zum Shooting mit Halima Aden: «Eine Frau muss nicht in eine Schublade passen, um respektiert oder gefeiert zu werden. Wenn du dich in einem String-Bikini selbstbewusst und schön fühlst – go for it. Wenn du dich in einem Burkini und Hijab so fühlst, auch gut!» Es gehe ihr darum, Individualität zu zelebrieren, denn Schönheit kenne keine Grenzen.