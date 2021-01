Am Mittwoch hat Joe Biden (78) seinen Posten als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten angetreten. Damit wurde auch der offizielle Präsidenten-Twitter-Account von Donald Trump (74) an das neue Staatsoberhaupt übergeben und natürlich generalüberholt. Bisher folgt Biden gerade mal zwölf Accounts: elf Angehörigen des Weissen Hauses – und Model Chrissy Teigen.

Wie es dazu kam? In einem Tweet richtete sich die US-Amerikanerin am Tag seiner Amtseinführung an den neuen Präsidenten. «Hallo Joe Biden, ich wurde vier Jahre lang vom Präsidenten blockiert. Kann ich einen Follow kriegen, bitte?», so Chrissy.