Oscars 2023: Malaysia feiert Michelle Yeoh für Goldjungen

Michelle Yeoh : Sie ist die erste asiatische Frau, die als «beste Hauptdarstellerin» ausgezeichnet wird

Michelle Yeoh gewann für ihre Leistung in «Everything Everywhere All at Once» ihren ersten Oscar – und geht mit ihrem Sieg in die Geschichte ein.

1 / 5 Michelle Yeoh schreibt mit ihrem Oscar-Sieg Geschichte. IMAGO/UPI Photo Für ihre Darstellung in «Everything Everywhere All at Once» erhielt sie den Goldjungen in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin». IMAGO/Sipa USA Die 60-Jährige ist damit die erste Asiatin überhaupt, die in der wichtigen Kategorie geehrt worden sei, jubelte die Zeitung «Malay Mail» am Montagmorgen wenige Minuten nach der Preisvergabe. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Michelle Yeoh gewann bei den 95. Academy Awards den Goldjungen als beste Hauptdarstellerin.

Die 60-Jährige ist damit die erste Asiatin überhaupt, die in der wichtigen Kategorie geehrt worden ist.

«Das ist der Beweis, dass Träume wahr werden», betont sie in ihrer Dankesrede.

In Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur hatten mehr als 100 Gäste in einem Kino die Preisverleihung am Montagmorgen (Ortszeit) live verfolgt. Dabei waren auch Michelle Yeohs Mutter Datin Janet Yeoh sowie die malaysische Frauenministerin Nancy Shukri. Als Jessica Chastain in Los Angeles den Namen Michelle Yeohs als Siegerin vorgelesen habe, sei in dem Kino riesiger Jubel ausgebrochen, hiess es.

Hast du die Oscar-Verleihung gesehen? Ja! Es war unglaublich. Ich bin eingeschlafen. Nein, interessiere mich dafür nicht.

Michelle Yeohs Dankesrede inspiriert

Yeoh hatte sich in ihrer Dankesrede direkt an Mädchen und Jungen in Asien gewandt und betont, ihr Oscar-Gewinn sei «ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Möglichkeiten» für sie. «Das ist der Beweis, dass Träume wahr werden. Und meine Damen, lassen Sie sich von niemandem sagen, dass Sie Ihre Blütezeit überschritten haben», betonte der Filmstar.

Michelle Yeoh gewann den Oscar für die beste Hauptdarstellerin und machte in ihrer Rede asiatischen Kindern Mut. AFP

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.