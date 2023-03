Frau hinter ChatGPT: «Sie spiegelt unseren Ehrgeiz wider» – so feiert die albanische Community Mira Murati

Der Hype um den Chatbot und Textgenerator ChatGPT ist derzeit riesig. Dahinter steckt die 35-jährige Mira Murati. Die Albanerin ist seit letztem Mai Chief Technology Officer bei OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Zuvor hat sie bei Tesla an dem Modell X mitgearbeitet. Das macht die albanische Community in der Schweiz stolz.

«Alle sprechen aktuell über ChatGPT, ob mit Freunden, im Büro oder am Küchentisch. Wir freuen uns sehr, dass dahinter eine albanische Frau steht», sagt Përparim Avdili, Präsident der Dachorganisation für die schweizerisch-albanische Community und Präsident der Stadtzürcher FDP. Muratis Erfolg sei bemerkenswert und zeige auf, was man mit Intellekt erreichen kann. «Sie hat für die albanische Community und vor allem für junge Frauen eine grosse und wichtige Vorbildfunktion.»

«Sie gibt jungen albanischen Frauen eine Perspektive»

Einen weiteren positiven Effekt erkenne Kastrati in der nationalen und internationalen Wahrnehmung der albanischen Community. «Diese Erfolge bringen uns in eine strategisch bessere Lage, sei es auf politischer, persönlicher, oder auch geschäftlicher Ebene. So wird die Herkunft nicht mit negativen Berichten in Verbindung gebracht, sondern im Gegenteil mit der CTO von ChatGPT.»