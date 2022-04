Kult-Flugzeug: Sie ist eine Legende der Lüfte – die «Tante Ju» gibt ihr Comeback

Am Mittwoch startet in Friedrichshafen die Luftfahrtmesse Aero. Bereits einen Tag davor kommt eine Sensationsmeldung vom Bodensee: Die legendäre «Tante Ju» bekommt ein Revival und soll wieder in Produktion gehen, in Form einer Passagiermaschine namens Ju52 New Generation. Vermeldet hat das der Schweizer Flugzeughersteller Junkers Flugzeugwerke AG aus Widnau am Bodensee im Rahmen eines Mediengesprächs an der Aero.