So rasch freundete sich Vanilla mit anderen Affen an

Alphamännchen Dwight akzeptierte Vanilla sofort

Vanilla hat eine traurige Vergangenheit: Bis zu ihrem zweiten Lebensjahr lebte sie in einem 1,5 mal 1,5 Meter grossen Käfig in einem Labor in New York. Später kam sie in eine kalifornische Auffangstation, wo ihre Sicht auf den Himmel durch ein eingezäuntes Dach eingeschränkt war. Ihr Leben nahm eine positive Wendung, als sie in die Rettungsstation von Save the Chimps umgesiedelt wurde. Letzte Woche eroberte Vanilla die Herzen der Webgemeinde, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben ehrfürchtig in den offenen Himmel blickte.