Aufwendiger Heiratsantrag - «Sie ist meine Traumfrau, also musste alles stimmen»

Darum gehts In Arbon wurde kürzlich in der Öffentlichkeit ein aufwendiger Heiratsantrag gemacht.

Auf Social Media waren viele neugierig, ob die Sache positiv endete.

Viele waren auch ein wenig neidisch.

Zwischen dem Paar gab es aufgrund des späten Antrags bereits Spannungen.

Die Vorbereitung auf den Antrag brachte so einige Probleme mit sich.

In eine lokale Facebook-Gruppe wurde kürzlich ein Bild des Pavillons im Jakob-Züllig-Park in Arbon TG gepostet. Darin steht mit grossen leuchtenden Buchstaben geschrieben: «Will you marry me?». Der Grossteil der Personen in den Kommentaren findet die Aktion schön und gelungen. «So romantisch», schreibt jemand. Einige sind sogar neidisch. Und viele fragten sich, wie die Sache ausging.

Geplant wurde die ganze Aktion von Sergen Polat, Bräutigam in spe, und der Hochzeitsplanungsfirma by.altinel aus Egnach TG. «Der zukünftige Bräutigam ist ein enger Freund von uns», sagt Ayhan Karakütük, der mit seiner Frau Dilek Karakütük die Hochzeitsplanungsfirma by.altinel führt. Es musste alles ganz schnell gehen, denn eigentlich habe Polat seiner Fatma Dilsiz bereits im Februar einen Antrag machen wollen. In der Zwischenzeit sei es gemäss des Hochzeitplaners zu Spannungen zwischen dem Paar gekommen, weil Polat so lange mit dem Antrag gewartet habe. «Sie ist meine Traumfrau, also musste alles stimmen, doch einige Sachen wurden noch nicht geliefert, wie zum Beispiel die leuchtenden Buchstaben», sagt Polat.

Nachdem die Pakete für die Dekoration angekommen sind, habe man nur noch auf gutes Wetter gewartet. Vergangenen Samstag passte dann alles. «Ich musste an diesem Tag arbeiten. Da ich in Bern wohne, konnte ich erst später in Arbon sein», sagt er. Daher habe er ganz knapp den Sonnenuntergang verpasst. «Ich war nervös», sagt Polat. Für die beiden Verliebten sei es ein sehr schöner Moment gewesen. «Zum Glück hat sie ‹Ja› gesagt», so der Berner.

«Die Planung war eine grosse Bastelei»

Die Planung sei ein Abenteuer gewesen. «Die Pakete, die wir aus dem Ausland liefern lassen mussten, waren zu schwer. Daher brauchten wir ein Frachtflugzeug», erzählt Karakütük. Zudem funktionierten zwei der leuchtenden Buchstaben nicht. Auch bei den Ballons gab es Probleme. «Die Öffnungen bei der Gasflasche und bei den Ballons waren verschieden. Ich musste mit einem Strohhalm nachhelfen», sagt er. Zudem gab es beim Pavillon keinen Stromanschluss. «Es musste extra jemand von den Stadtwerken Arbon herkommen.»

Letztendlich zählte das Ergebnis. Nach sechs Stunden Aufbau gab es für die Beteiligten eine verdiente Verschnaufpause. Um zirka 19 Uhr sei dann die Zukünftige eingetroffen. Am Parkplatz habe man ihre Augen verbunden und sie dann zum Pavillon geführt. Nachdem sie «Ja» gesagt hat, habe es Champagner gegeben. Das Paar sei mit seinen engsten Freunden noch bis spät am Abend geblieben.