Alina Marti (17): Die jüngste Schweizer Olympionikin hat grosse Ziele

Für die Schweizer Eishockey-Nati der Frauen lief es in der Gruppenphase nicht nach Plan. Gegen Kanada, Russland und die USA gab es jeweils deutliche Niederlagen. Einzig gegen Finnland im letzten Gruppenspiel konnte man gewinnen. Besonders gegen die Russinnen war aber mehr drin, wie Nati-Spielerin Alina Marti gegenüber 20 Minuten sagt: «Es war nicht der Start, den wir uns gewünscht haben. Wir haben im Spiel gegen Russland nicht viel falsch und nicht viel richtig gemacht. Wir müssen befreit spielen und an die Chance glauben.»

Marti ist mit 17 Jahren die jüngste Athletin der Schweiz an den Olympischen Spielen. Für die Zürcherin etwas besonderes: «Es ist natürlich eine Ehre. Eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen ist allgemein eine Ehre, egal in welchem Alter. Es ist aber schon cool, die Jüngste zu sein.»

Jeden Tag wird mit den Eltern telefoniert

Die Erlebnisse an den Spielen kann die 17-Jährige auch mit ihren Eltern teilen. Jeden Tag stehen sie in Kontakt. «Beim Abschied sind bei meiner Mutter auch ein paar Tränen geflossen», erklärt Marti. Weiter sagt sie: «Meine Eltern hat es sehr gefreut, dass ich bei den Spielen dabei bin. Sie freuen sich aber sicher, wenn ich wieder zurück bin.»

Am Besten soll dies mit Edelmetall um den Hals sein. Denn: Die Hockey-Nati hat trotz den Niederlagen ein Ziel vor Augen: eine Olympia-Medaille wie bei den Olympischen Spielen vor acht Jahren. Zum Vergleich: Damals war Marti erst gerade neun Jahre alt. «Wir glauben auch daran, dass wir das schaffen können», meint das Hockey-Talent. Der Viertelfinal, für den die Schweiz aufgrund der Gruppeneinteilung bereits von Anfang an qualifiziert war, steht am Samstag gegen Russland an.