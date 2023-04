Darf man betrunken mit E-Scooter fahren?

An einem Mittwoch letzten November, kurz vor 18 Uhr, ist eine 32-Jährige mit ihrem E-Scooter durch St. Gallen gefahren. Offenbar ist sie dabei der Polizei aufgefallen, denn diese ordnete eine Kontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass die Atemalkoholkonzentration bei der Frau mindestens 1.05 mg/l betragen hatte, was ungefähr zwei Promille entspricht. Damit wurde der gesetzliche Grenzwert von 0,5 Promille klar überschritten, was alleine für eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gereicht hätte. Doch die Frau verhielt sich bei der Kontrolle der Polizei aggressiv: «Sie schlug mit ihren Händen aus und traf dabei einen Polizisten im Bereich des Oberkörpers und mit ihren Füssen trat sie mehrmals gegen die Beine von zwei Polizisten», heisst es im Strafbefehl. Zudem spuckte sie mehrmals in Richtung der Beamten. «Sie traf jedoch nicht», so die Staatsanwaltschaft. Weiter deckte sie die Polizisten mit hier nicht zitierbaren Schimpfwörtern ein und drohte ihnen, dass sie Personen aus der Hooligan-Szene kennen würde und diese die Polizisten aufsuchen würden.