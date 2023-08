Leben im Camper: Wo ist Tori Spellings ganzes Vermögen hin?

Tori Spelling zog aus ihrer Luxusvilla aus – inzwischen wohnt sie mit ihren fünf Kindern auf einem Campingplatz. Was steckt dahinter?

1 / 9 Tori Spelling ist pleite – oder doch nicht? Die Hollywood-Erbin soll in einem Camper wohnen, weil sie alles verloren hat, sagen die einen. IMAGO/Cover-Images Andere glauben, dass Spelling das «arme, reiche Mädchen» spielt, um eine Reality-Show zu ergattern. IMAGO/Cover-Images Tori ist die Tochter des 2006 verstorbenen Aaron Spelling (Mitte), wohl der erfolgreichste Fernsehproduzent Hollywoods bis heute. Jahrzehntelang lebte Tori Spelling ein Leben in Saus und Braus. IMAGO/YAY Images

Darum gehts Die Schauspielerin Tori Spelling soll ihr ganzes Geld ausgegeben haben.

Eine Bekannte erzählt von den besonderen Einkaufsgewohnheiten der 50-Jährigen.

Eine andere Quelle meint, es könnte alles nur eine erfundene Geschichte sein.

Die Bilder wirken befremdend: Tori Spelling, Tochter eines der erfolgreichsten Fernsehproduzenten Hollywoods, wohnt zurzeit mit ihren fünf Kindern in einem Wohnmobil auf einem Campingplatz in Ventura County in Kalifornien.

Für den 16-jährigen Liam, die 15-jährige Stella, die elfjährige Hattie, den zehnjährigen Finn und den sechsjährigen Beau, die bis noch vor einigen Wochen mit ihren Eltern in einer Riesenvilla im schicken Hollywood-Stadtteil Holmby Park lebten, muss die Situation genau so neu sein, wie für Tori Spelling selbst. Denn die 50-Jährige kennt nichts anderes als Luxus, war sie doch in der 5300 Quadratmeter grossen Villa aufgewachsen, die ihr Vater 1988 im Stil eines französischen Chateaus errichten liess.

«Sie ist pleite»

«Es ist ein Chaos», sagt eine Bekannte, die sowohl Spelling als auch ihren Mann Dean McDermott – von dem der Reality-Star jetzt offenbar getrennt lebt – seit Jahren kennt. Die Bekannte behauptet gegenüber «Page Six», dass das Promipaar pleite sei.

Zur Erinnerung: Spelling hatte von ihrem Vater Aaron im Jahr 2006 lediglich 800'000 Dollar seines geschätzten 600-Millionen-Dollar-Vermögens geerbt. In den vergangenen Jahren schlug sie ihren eigenen Weg als Schauspielerin und Reality-Star ein. Spelling ist in den 1990er-Jahren mit ihrer Rolle als Donna Martin in der TV-Serie «Beverly Hills, 90210» bekannt geworden. Trotz des Reichtums ihrer Familie lag ihr Nettovermögen bei 250'000 Dollar.

Wo ist das Geld hin?

Das habe Spelling aber nicht daran gehindert, in Saus und Braus zu leben, sagt die Bekannte. Die siebenköpfige Familie mietete teure Ferienhäuser, Spelling hatte ausserdem exzentrische Einkaufsgewohnheiten. So soll die Schauspielerin tonnenweise Puppen gekauft haben, die sie sammelte.

«Ihre Haushaltsrechnungen belaufen sich auf 100'000 Dollar im Monat», verriet die Quelle weiter. «Es gab kein Ende für ihre Ausgaben. 2016 hatte Tori ein Zimmer, das bis zur Decke Pakete gestapelt hatte, die sie nicht einmal öffnete. Im Badezimmer lagen Kleidungsstücke, an denen noch Preisschilder hingen. Neben den Einkäufen kamen noch Tierpflege, Spitalaufenthalte, Privatschulen und anderes hinzu. Das Haus war voller Tiere wie Schweine, Schlangen und Frettchen.»

Wo ist die Familie, wo sind die Freunde?

Toris Mutter Candy Spelling soll ein Haus für ihre Tochter und die fünf Enkelkinder gefunden haben, das aber Tori abgelehnt habe, erklärte ein Mediensprecher der Mutter. Auch die Unterstützung aus dem Freundeskreis wolle Tori nicht annehmen, sagte Dean McDermott zu «Page Six».

Er schäme sich dafür, dass Tori nun mit den gemeinsamen Kindern in einem Wohnmobil lebe. McDermott gibt an, dass die Familie nicht pleite sei, sondern Tori das nur tue, um Mitleid zu erzeugen. «Dean ist wirklich gedemütigt, genauso wie alle Freunde von Tori», sagt ein Insider zu «Page Six». «Sie verstehen nicht, warum sie das tut. Sie hat Geld.»

Alles nur eine Marketing-Strategie?

Tori Spellings Bekannte befürchtet, dass das Ganze auch nur ein Trick der Schauspielerin sein könnte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sie vermutet, dass das Hollywood-Paar derzeit auf der Suche nach einer «guten Geschichte» sei, um eine Reality-Show zu ergattern.



Tori habe eine dramatische Situation «erfunden», meint die Quelle, damit Paparazzi sie fotografieren. «Es ist alles von ihr inszeniert. Die beiden haben es für die Publicity gemacht. Sie täuschen die Medien die ganze Zeit. Sie konstruieren jede Geschichte.» Tori glaube, dass «das arme, kleine, reiche Mädchen» eine gute Storyline hergebe. «Sie glaubt, sie sei genauso talentiert und erfinderisch wie ihr Vater.»

Was meinst du: Ist Tori Spelling pleite oder ist alles nur Marketing? Ich glaube wirklich, dass sie ihr ganzes Geld verloren hat. Sie ist in Hollywood aufgewachsen, das ist alles nur erfunden. Ich kann das nicht beurteilen.

Lebst du oder lebt jemand, den du kennst, in Armut? Hier findest du Hilfe: Winterhilfe Caritas Tischlein deck dich, Lebensmittelh ilfe