Tamara Tippler ist schwanger und beendet ihre Saison per sofort

Tamara Tippler : Sie ist schwanger – österreichisches Ski-Ass beendet Saison per sofort

Suter und Weirather gratulieren

Tippler wäre in der Abfahrt für den Saison-Final in Andorra am kommenden Mittwoch qualifiziert gewesen. In der aktuellen Saison fuhr sie im Weltcup als Fünfte im Super-G von St. Anton und Sechste in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo zwei Mal in die Top Ten. In ihrer Karriere fuhr Tippler zehn Mal auf ein Weltcup-Podest, neun Mal im Super-G, ein Mal in der Abfahrt. Zu einem Sieg reichte es ihr bisher nicht.