Sennhof ZH: Elster überrascht 20-Minuten-Leserin

Laura* (33) holte ihren Sohn von der Spielgruppe in Sennhof ab, als die in der Gemeinde Zell ZH bekannte Elster ihr einen Besuch abstattete. «Ich verfolgte die Elster-Geschichte vor einigen Tagen auf 20 Minuten. Ich wusste sofort, dass es sich hier um die gleiche Elster handelt», so Laura.



Als sie sah, wie die Elster auf ihrem Fuss landete, zögerte sie keine Sekunde und filmte sie mit ihrem Handy. Die Elster verhielt sich friedlich und ruhig, zupfte lediglich an ihrem Turnschuh und an ihrer Hose.



«Ich war der Elster gegenüber voreingenommen, denn wie berichtet wurde, soll der Vogel gefährlich und aggressiv sein», so Laura weiter. Bezaubert war sie von der Schönheit des Vogels. Wie sie berichtet, sehe der Vogel gepflegt aus und wirkte zahm.