Bergsteigerin Hilaree Nelson: «Sie ist über 1500 Meter abgestürzt – und ich konnte nicht zu ihr»

Nelson war seit zwei Jahrzehnten als Skibergsteigerin erfolgreich. 2012 bezwang sie als erste Frau in nur 24 Stunden Abstand die Gipfel des Mount Everest und des benachbarten Lhotse.

Hilaree Nelson und ihr Partner Jim Morrison hatten am 26. September 2022 den Manaslu im Himalaya erfolgreich bestiegen.

Ihr Leichnam wurde bei einer Helikoptersuche am Mittwoch entdeckt und in die Hauptstadt Kathmandu für eine Obduktion geflogen.

Zwei Tage nach dem Schock widmet Bergsteiger Jim Morrison seiner verstorbenen Partnerin Hilaree Nelson einen Abschiedsgruss. Auf Instagram schildert der Extremsportler, wie die erfahrene Skifahrerin und Bergsteigerin in Nepal bei der Abfahrt vom Gipfel des 8163 Meter hohen Bergs Manaslu, dem achthöchsten Berg der Welt, abstürzte – ohne, dass er ihr helfen konnte.

Am Montagvormittag hatten die beiden den Gipfel des Manaslu erreicht, schreibt ihr Partner. Glücklich umarmten sie sich. Nur wenige Minuten später löste Hilaree Nelson mit ihren Skiern eine Lawine aus, verlor den Halt und wurde einen schmalen Schneehang hinuntergerissen. Die Sportlerin stürzte über 1500 Meter tief und verschwand den Südhang des Berges hinunter , den das Paar an seiner Nordostwand gerade bestiegen hatte.

Ski und Ausrüstung am Südhang verstreut

Jim Morrison blickte in den Abgrund und wusste sofort, dass er nicht alleine zu seiner Lebenspartnerin hinabsteigen könnte. Kurzentschlossen fuhr er zum Basislager, um von dort aus Hilfe zu rufen. Mehrere Helikopter kamen zum Einsatz.

Morrison teilte den Rettern mit, wo sie suchen mussten. Am Dienstag entdeckte das Team einen Ski und einige Ausrüstungsgegenstände über den Südhang verstreut. Doch das schlechte Wetter verhinderte die Rettungsaktion, der Helikopter-Pilot musste seinen Flug abbrechen. Erst früh am nächsten Morgen kehrten die Rettungskräfte an die Stelle zurück.