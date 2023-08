So speziell sind die Freundschaften der 20-Minuten-Community

1 / 10 Cristel (27) und Sara (29) haben sich im Mai 2022 in Canggu kennengelernt. Pexels Sara hätte nie gedacht, dass sie Cristel nach der Reise wieder sehen würde. Doch nun sind die beiden Schweizerinnen gut befreundet. Privat Die Schweizerin Sara (32) nahm mit der Kunstwerkstatt Solothurn an einem Projekt in Georgien teil und lernte so Elene (32) kennen. Privat

Darum gehts Die neue Freundschaftsstudie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts hat untersucht, wie es den Schweizerinnen und Schweizern mit ihren Freundschaften geht.

Das Resultat: Im Durchschnitt hat jeder und jede vier enge und acht weitere Freundinnen und Freunde. Westschweizerinnen und Westschweizer etwas mehr, Tessiner und Tessinerinnen etwas weniger.

Die 20-Minuten-Community berichtet von einzigartigen Freundschaften mit grosser Distanz, Altersunterschieden und speziellen Arten des Kennenlernens.

Die kürzeste Freundschaft der 20-Minuten Community ist gerade mal ein Monat jung, die längste 33 Jahre.

Sie gehen mit uns durch dick und dünn, sind Herzensmenschen, Seelenverwandte und für manche gehören sie sogar zur Familie: gute Freundinnen und Freunde. Ob das Kennenlernen vor über dreissig Jahren durch Briefkontakt entstand oder sich erst vor einem Monat über eine Freundschaftsapp ergab, spielt in der 20-Minuten-Community dabei keine Rolle.

Cristel (27) und Sara (29): «Cristel ist wie eine Schwester für mich»

Sara, aus Locarno: «Ich kann es kaum glauben, dass ich eine so gute Schweizer Freundin am anderen Ende der Welt kennengelernt habe. Als ich Cristel im Mai 2022 in Bali kennenlernte, dachte ich, dass ich sie wohl nie mehr sehen würde. Doch bis zu Cristels Abreise im September unternahmen wir wöchentlich Aktivitäten und filmten sogar unseren eigenen Horrorfilm in einem Bamboo House. Ich habe zwar keine Schwester, Cristel fühlt sich dennoch wie eine an. Sie ist immer für mich da, unterstützt mich, ist sehr humorvoll und optimistisch.»

Cristel, aus Freiburg: «Von Sara fühle ich mich verstanden. Unsere Freundschaft fühlt sich wie eine Familie an. Sara ist zudem ein Vorbild für mich. Sie hat mich zu einem Auftrag als Content Creator mitgenommen. Nun bin ich noch motivierter, den gleichen Weg einzuschlagen. Ich bin glücklich, dass wir auch in der Schweiz noch guten Kontakt haben. Ich flog im Januar nach Bangkok, um meinen Geburtstag mit Sara verbringen zu können. Heute starten wir gerade einen gemeinsamen Roadtrip durch die Schweiz.»

Sara (32) und Elene (32): «Trotz allen Widrigkeiten ist Elene an meine Hochzeit gekommen»

Sara, lebt in Portugal: «2017 habe ich mit der Kreativwerkstatt Solothurn an einem Kunstprojekt in Georgien teilgenommen. Dabei habe ich Elene kennengelernt und es hat vom ersten Moment an «gefunkt». Wir sind stets in Kontakt geblieben und tauschen uns fast täglich über unser Leben aus. Ich bin bereits sechs Mal in Georgien gewesen und konnte in die Kultur eintauchen. Einmal habe ich Elene überrascht, als ich an ihrem Geburtstag ohne ihr Wissen einfach in Georgien aufgetaucht bin.

Elene (32) aus Georgien (vorne im Bild) ist zu Saras Hochzeit nach Portugal geflogen. Privat

Als ich in der fünften Woche schwanger war, hat mich Elene in Georgien zu den ersten Ultraschalluntersuchungen begleitet. Als ich 2021 in Portugal geheiratet habe, konnte wegen der Coronavirus-Pandemie fast niemand meiner Familie teilnehmen. Elene hat es trotz allen Widrigkeiten geschafft. Das hat mir die Welt bedeutet.»

Peer (48) und Sonja (48): «Selbst nach 33 Jahren schreiben wir uns täglich»

Sonja, aus Bern: «In der Oberstufe mussten wir uns im Unterricht einen Brieffreund suchen. So kam ich in Kontakt mit Peer aus Schweden. Die Brieffreundschaften meiner Klasse sind versandet. Anders bei Peer und mir: Wir schreiben uns heute sogar täglich, zwar keine Briefe, aber auf Whatsapp. Peer ist wie ein Bruder für mich und zu einer der wichtigsten Personen in meinem Leben geworden. Er ist ein Fels in der Brandung und zu jeder Tages- und Nachtzeit für mich da. Peer ist meine wichtigste Bezugsperson.

Peer (48) und Sonja (48) treffen sich regelmässig in der Schweiz oder in Schweden und reisen gemeinsam in andere Länder. Privat

Wir treffen uns regelmässig in Schweden, in der Schweiz oder in einem anderen Land. Er lernte auch meinen Mann und meine Kinder kennen und ich seinen Partner.»

Julia (20) und Michael (43): «Unsere tiefgründige Freundschaft finden viele merkwürdig»

Julia, aus Zug: »Unsere Freundschaft beruht auf einer Seelenverwandtschaft, da wir genau gleich denken und fühlen. Mein bester Freund ist 43 Jahre alt und verheiratet. Ich selbst wurde dieses Jahr 20 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Veranstaltungsfachfrau. Trotz unseres Altersunterschieds haben wir eine sehr enge Freundschaft. Viele Leute finden es merkwürdig, dass wir so viel übereinander wissen. Wir sind eigentlich eher introvertiert und ruhig. Aber unsere Freundschaft ist eben tiefgründig und einzigartig. Kennengelernt haben wir uns letztes Jahr, als ich mit einem Verein in seiner Eventlocation war. Im Oktober sind wir für einen Videodreh nach Frankreich gegangen. Das hat uns noch mehr zusammengeschweisst. Da unsere Interessen und Wünsche auch beruflich übereinstimmen, werden wir zusammen etwas aufbauen.»

Angela (29) und Céline (30): «Wir lernten uns vor einem Monat auf einer Freundschafts-App kennen»

Angela (29), aus Zürich: «Ich wollte meinen Freundeskreis erweitern und habe mich auf einer Freundschaftsapp angemeldet. Vor einem Monat habe ich so Céline kennengelernt. Es hat von Anfang an gepasst. Wir haben viele Gemeinsamkeiten: Wir gehen gerne nach draussen, gehen offen auf andere Menschen zu und mögen viele Musikrichtungen. Wir sind jetzt gerade gemeinsam für die Streetparade shoppen gegangen. Noch nie zuvor habe ich online eine Freundin kennengelernt, mit der es so gut passt.»

Drogenprobleme und Ex-Freundinnen

«Ich habe meinen besten Freund erst richtig kennengelernt, als er ein Drogenproblem hatte. Viele seiner Freunde haben ihn im Stich gelassen. Ich blieb bei ihm», schreibt jemand aus der 20-Minuten-Community. Er sei wieder auf die Beine gekommen und heirate bald.



Eine weitere Leserin schreibt, dass ihre beste Freundin gleichzeitig ihre Ex-Freundin sei. Nachdem sie drei Jahre lang ein Paar waren, trennten sie sich 2011. Seitdem seien sie beste Freundinnen und würden regelmässig gemeinsam verreisen. Unterdessen hätten beide neue Partnerinnen.