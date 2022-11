Als Welpe ausgesetzt: Lottie findet ein neues Zuhause

Als Lottie, ein als Welpe ausgesetzter zehn Monate alte Staffordshire Bullterrier, mit einer Lippenspalte bei der britischen Tierrettungsorganisation Dogs Trust Kenilworth ankam, befürchteten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, dass ihr «schiefes Lächeln» die Vermittlung erschweren würde. Doch die Hündin habe die Herzen der Besucherinnen und Besucher «im Sturm erobert», wie Dogs Trust Kenilworth gegenüber dem « Mirror » sagt. Die Mitarbeitenden der Tierrettungsorganisation gaben ihr sofort den Spitznamen «Elvis», da sie mit ihrem schiefen Lächeln dem King of Rock 'n' Roll und seinem Markenzeichen, dem ikonischen Grinsen, zum Verwechseln ähnlichsehe.

«Sie ist wunderschön»

Das Team befürchtete, dass es aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens schwierig werden würde, ein neues Zuhause für sie zu finden. Doch die Sorgen waren unbegründet, denn für ein Paar sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Debbie und Kevin Pitt aus Walsall waren auf der Suche nach einem neuen Hund, nachdem ihr zwölfjähriger Rettungshund Billy verstorben war. Debbie sagt: «Das Haus fühlte sich ohne Hund einfach nicht richtig an, und so beschlossen wir, entweder weiter um Billy zu trauern oder etwas Gutes zu tun und einen anderen Hund zu retten.»



Das Paar habe Lottie sofort ins Herz geschlossen. «Sie sprang auf meinen Schoss und kuschelte sich in meinen Nacken, dann wollte sie allen ‹Hallo› sagen. Danach sprang sie auf Kevins Schoss. Sie ist wunderschön!», sagt die neue Besitzerin weiter.