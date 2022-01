Mikaela Shiffrin und Aleksander Kilde bei Olympia: «Machen uns stärker»

Shiffrin und Kilde : Sie kamen sich in dunklen Zeiten näher – Ski-Traumpaar will Olympia-Gold

Sie können zum Golden Couple der Olympischen Spiele werden. Ski-Ass Mikaela Shiffrin und ihr Freund Aleksander Aamodt Kilde gehören in Peking zu den grossen Favoriten und sagen: «Wir machen uns stärker.»

Als Ski-Superstar Mikaela Shiffrin im Oktober zum Sieg in Sölden raste, gab es im Ziel prompt das Küsschen von Freund Aleksander Aamodt Kilde. Es war der bislang einzige Sieg, den das Traumpaar der Alpin-Szene – dem Rennkalender sei Dank – gemeinsam feierte. Seitdem werden die gegenseitigen Lobeshymnen (zunächst) in den sozialen Medien ausgetauscht. «Der Begriff aussergewöhnlich ist noch zu milde für deine Leistung», feierte Shiffrin zuletzt etwa den historischen Kitzbühel-Sieg ihres Freundes auf Instagram. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) gibt es die nächste Chance auf eine gemeinsame Party. Denn in China zählen beide – auch dank des jeweils anderen – zu den grossen Gold-Favoriten.